경동대 유아교육학부 개최 어린이 축제 ‘제19회 한마음전’

경동대학교는 6일 메트로폴캠퍼스에서 유아교육학부(학부장 권세경) 주최 ‘제19회 한마음전’을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 경기 북부 소재 유치원 및 어린이집에 다니는 영유아 430여 명이 참석해 공연 관람과 놀이 활동을 체험했다.

ⓒ경동대

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한마음전은 경동대 유아교육학부가 지역 영유아를 위해 준비한 공연 및 교보재 체험 행사이다.

대학생들이 한해 동안 준비한 동극, 율동, 마술, 인형극 등 다채로운 문화공연을 펼친다.

또 팝업 책을 제작하는 보노만 전공 부서와 교재 교구를 제작하는 교재 교구 전공 부서가 준비한 100여 점의 놀이활동 교육보조재도 아이들이 직접 체험한다.

유아교육학부 학회장 이가란 학생은 “한 해동안 한마음으로 준비한 행사를 무사히 마친 것도 보람이지만, 이 과정을 통해 참여 학생들 모두 미래 유아교사로서의 전공 능력과 마음 자세가 크게 향상되었음을 느꼈다. 역시 ‘교학상장’이다”고 소감을 전했다.

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권세경 학부장은 “공연 수준과 교보재 품질이 한층 업그레이드 되었다”고 만족을 표하며, “경기북부 유아교육 발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

특히 이번 한마음전은 새롭게 무대장치가 구축된 청사종합체육관에서 진행돼, 한마음전의 문화 공연 수준이 더 빛을 발하였다는 것이 행사 준비자들과 참관자 모두의 공통된 의견이었다.

경동대학교 유아교육학부는 2002년 유아교육과로 신설 승인됐으며, 2013년 동우대학과 통합한 뒤 양주 메트로폴캠퍼스로 이전했다. 2014년 3월 1일 정식 개교해 현재 유아교육학부로 운영되고 있다.