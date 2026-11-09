민선 8기 광주광역시 대표 공약 'Y프로젝트' 예산 집행액 1%…박필순 시의원 "대실패"

지난 민선 8기 광주광역시의 공약 사업인 '영산강 Y프로젝트'의 예산 2405억원 중 집행액이 1%대에 그치며, 사실상 '대실패'했다는 지적이 제기됐다.

▲박필순 의원 질의사진ⓒ전남광주통합특별시의회

박필순 전남광주특별시의원(더불어민주당, 광산3)은 9일 광역행정본부 행정사무감사에서 "수천억 원의 사업계획을 발표했지만 정작 시민들이 체감할 성과는 전무하다"며 사업 전반의 전면 재구조화를 촉구했다.

민선 8기 광주 Y프로젝트는 영산강과 황룡강을 중심으로 맑은 물 회복과 친수공간 조성을 목표로 하는 대규모 공약 사업입니다.

박 의원이 공개한 자료에 따르면 Y프로젝트를 이끄는 7개 선도사업의 총사업비 2405억 원 중 현재까지 집행된 금액은 42억 7800만 원에 불과했다. 7개 사업 중 완료된 것은 단 1개뿐이며, 1개는 중단, 나머지 5개 사업마저 각종 행정절차와 여건 변화로 표류하고 있는 실정이다.

총사업비의 절반 이상을 차지하는 1400억 원 규모의 '영산강 맑은물 순환사업'은 좌초 위기에 놓였다. 당초 계획했던 하상여과수 확보에 차질이 생긴 데다, 최근 발표된 반도체 산단 용수 공급계획과도 정면으로 충돌하면서 사업방식 재검토가 불가피해졌다. 또 다른 핵심 사업인 '익사이팅존 조성사업' 역시 설계공모 과정에서 비리 의혹이 불거져 수사 여파로 설계용역이 중단된 상태다.

박 의원은 "사업 타당성, 재원조달, 관계기관 협의 등 공약사업의 기획부터 집행까지 무엇이, 어디서부터 잘못됐는지 냉정하게 평가하고 백서로 남겨야 한다"고 질타했다.

이어 박 의원은 "민형배 시장 역시 '영산강 300리 생태전환'을 핵심 공약으로 내세운 만큼 기존 Y프로젝트를 무작정 이어갈 것이 아니라 생태복원 효과와 사업 타당성을 재검증해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "추진 가능성이 낮은 사업은 과감히 정리하고, 꼭 필요한 사업은 시민들이 체감할 수 있도록 재설계해야 한다"며 "Y프로젝트의 실패를 교훈 삼아 '영산강 300리 생태전환'이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 사업을 전면 재구조화해야 한다"고 거듭 촉구했다.