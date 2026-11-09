상지대, 재직자 대상 생성형 AI 집중캠프 운영

상지대 AID사업단(단장 김성호)은 교육부와 국가평생교육진흥원의 지원을 받아 운영하는 ‘재직자 AID 30+ 집중캠프’를 7~8일 이틀간 미래관 405호에서 진행했다.

AID 30+ 집중캠프는 강원특별자치도민 중 30세 이상 재직자를 대상으로 생성형 인공지능과 업무 자동화를 실습하는 무료 교육이다.

ⓒ상지대

교육은 이틀간 총 16시간 진행됐으며, 일반사무 분야를 중심으로 AI 도구의 기초 활용부터 업무 자동화까지 실습 위주로 구성했다.

교육과정은 검증된 정보 검색, 행정문서 자동 작성, 이미지·오디오·비디오 등 멀티미디어를 활용한 업무 처리 자동화, 민원 응대 시나리오 실습, 프로젝트 실습 등 총 8차시로 운영됐다.

교육생들은 개인 노트북이나 컴퓨터공학과 실습실의 데스크톱 PC를 활용해 실제 업무에 적용할 수 있는 생성형 AI 활용 방법을 익혔다.

특히 지난 7일에는 송기헌 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장(강원 원주시을)이 교육장을 방문해 재직자들의 교육 참여를 격려했다.

송 위원장은 교육 시작 전 교육생들과 인사를 나누고 실습 현장을 둘러보며 생성형 AI 교육이 진행되는 모습을 살펴봤다.

송 위원장은 주말에도 쉬는 시간을 활용해 교육에 참여한 재직자들에게 응원의 뜻을 전하고, 이틀간 교육에 성실히 참여해 배운 내용을 실제 업무에 활용할 수 있도록 노력해 달라고 당부했다.

과학기술과 정보통신 분야의 정책을 담당하는 국회 상임위원회 위원장이 지역 대학의 AI 실무교육 현장을 직접 찾아 교육생들을 격려했다는 점에서도 의미를 더했다.

교육생들은 프롬프트 엔지니어링의 기초와 응용을 배우고, 생성형 AI를 활용해 업무에 필요한 정보를 찾고 결과물을 작성하는 실습에 참여했다.

한 교육생은 “평소 단순 검색용으로 사용하던 AI를 실제 업무에 효율적으로 활용하기 위한 전문적인 교육을 받게 돼 좋은 기회라고 생각한다”고 말했다.

김성호 단장은 “정부와 국회 업무로 바쁘신 가운데 AI 교육 현장을 방문해주신 송기헌 위원장님께 감사드린다”며 “앞으로도 정부 차원에서 지역사회 AI 교육 활성화와 고도화를 위해 지속적인 노력과 관심을 기울여 주시길 바란다”고 밝혔다.

상지대학교 AID사업단은 교육부와 국가평생교육진흥원의 지원으로 재직자 대상 인공지능·디지털 역량 교육을 운영하고 있다. 생성형 인공지능 활용과 업무 자동화 교육을 공공기관·기업으로 확대하고, 고등학교와 연계한 인공지능 진로·직업교육도 추진하고 있다.