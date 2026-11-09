순천농협, '순천대 의대 건립 특판적금' 출시…공동 1호 가입자는?

▲순천대 의대 건립 동행 특판적금 가입식.왼쪽부터 손훈모 순천시장, 이병운 순천대 총장, 최남휴 순천농협 조합장.2026.11.09.ⓒ순천시

전남광주 순천농협이 출시한 '순천대 의대 건립 특판적금' 공동 1호 가입자로 손훈모 순천시장과 이병운 국립순천대 총장, 최남휴 순천농협 조합장이 이름을 올렸다.

9일 순천시에 따르면, '순천대 의대 건립 특판적금'은 순천농협이 국립순천대학교 의과 대학 신설 확정을 기념하고, 의대과학 설립을 향한 시민들의 뜻과 기대를 함께 하기 마련된 금융상품이다.

이 상품은 이날부터 2030구좌 모집 완료 시까지 판매되며, 가입 기간은 12개월이다. 월 납입액은 10만 원부터 30만 원까지이며, 금리는 최저 연 5.35%에서 최고 연 5.91%까지 적용된다.

이날 국립순천대학교 대학본부에서 열린 '순천대 의대 건립 동행 특판적금'가입식에서 손훈모 순천시장은 "순천대학교 국립 의과대학 신설을 기념하는 특판적금에 첫 가입자로 함께하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 의과대학과 대학병원이 차질 없이 설립될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하고, 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

앞서 정부는 지난 4일 국립의과대학 신설 대학으로 국립순천대(정원 60명)와 국립경국대(정원 40명)를 최종 선정·발표했으며, 순천대는 2030년 의과대학 개설과 500병상 교육병원 구축을 목표로 하고 있다.

순천대는 부지확보와 소유권 이전, 병원 건축 계획, 첨단 의료장비 확보, 우수한 교수진, 재원 조달 등 의과대학 설립 전반에 걸친 프로세스가 원할히 진행될 수 있도록 전문조직을 정비·강화하고 있다.