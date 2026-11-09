수원시장 '불법 당원 모집 의혹' 수사 확대…6명 구속 기로

지난 6·3 지방선거 당시 이재준 경기 수원시장의 재선을 위한 불법 권리당원 모집 의혹을 수사 중인 경찰이 전직 수원시 공무원과 선거캠프 관계자 등 6명에 대한 신병 확보를 추진한다.

이 시장은 이번 구속영장 청구 대상에서 제외됐지만, 경찰은 이 시장을 포함한 나머지 피의자들의 관여 여부에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

▲경기남부경찰청 전경 ⓒ프레시안DB

9일 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대에 따르면 경찰은 지난달 말 공직선거법 위반 등 혐의로 수원시 전 정무직 공무원 A씨와 이 시장 선거캠프 관계자, 지지자 등 6명에 대해 사전구속영장을 신청했다.

수원지방공소청은 관련 수사 기록을 검토한 뒤 지난 5일 법원에 구속영장을 청구했다.

이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 10일 오후 1시 30분 수원지법에서 진행될 예정이다. 구속 여부는 이르면 당일 늦은 오후 결정될 것으로 보인다.

A씨 등은 지난 6월 지방선거를 앞두고 더불어민주당 수원시장 후보 경선에서 이 시장의 재선을 돕기 위해 권리당원을 불법 모집한 혐의를 받고 있다.

이번 사건은 민주당 당내 경선 과정에서 불법 당원 모집 의혹이 제기되면서 시작됐다.

지난 3월 10일 한 시민이 A씨 등의 불법 당원 모집 관여 의혹을 제기하며 관련 녹취록을 첨부한 고발장을 경찰에 제출했다.

수사에 착수한 경찰은 5월 8일 A씨의 수원시청 사무실 등을 압수수색해 휴대전화 등 관련 자료를 확보했다.

이어 지난달 7일에는 더불어민주당 경기도당 사무실을 압수수색해 당원 명부와 입당 원서 등 전산 자료를 확보하고 불법 모집 의혹과의 연관성을 조사해 왔다.

경찰은 그동안 입건된 다수의 피의자 가운데 혐의가 비교적 구체화됐다고 판단한 6명에 대해 우선 구속영장을 신청한 것으로 알려졌다.

다만 이 시장이 불법 당원 모집 과정에 직접 관여했는지, 관련자들과 공모했는지 등은 여전히 수사 대상이다.

앞서 이 시장 선거캠프 측은 의혹이 제기되자 "A씨는 선거캠프 소속이 아니며 이 시장은 이번 사건과 아무런 관계가 없다"며 관련 의혹을 부인한 바 있다.

경찰 관계자는 "이 시장 등에 대한 수사가 계속 진행 중인 사안이어서 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.