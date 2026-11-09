하남시의회, 시정 현안 꼼꼼히 살핀다

경기 하남시의회는 9일 ‘제354회 임시회’를 개회했다.

시의회는 오는 13일까지 열리는 이번 임시회를 통해 ‘청년 기본 조례 개정안’과 ‘2027년도 출연계획 동의안’ 등 25개 안건을 심의할 예정이다.

▲9일 하남시의회의 제354회 임시회 제1차 본회의가 진행 중인 모습. ⓒ하남시의회

시의회는 특히 다양한 분야의 시정 현안에 대한 현미경 검증을 예고했다.

실제 이날 제1차 본회의에서는 △예산 편성의 적정성(정혜영 의원) △원도심 재개발·재건축과 지역주택조합 사업 추진 및 원도심·신도시 균형발전 방안(오지연 의원) △하남시 문화정책 활성화 방안(이정연 의원) 등에 대한 시정질의가 이뤄졌다.

오는 10일 열리는 제2차 본회의에서도 △재정건전성 확보 대책과 향후 재정 운용 방향(조창민 의원) △세입 축소와 시 분담금 증가 등에 따른 대응 방안(정경섭 의원) △하남시 재정 여건과 지출 우선순위, 미래세대를 위한 재원 확보 방안(김어진 의원) △주요 개발사업 추진 현황과 대책(오승철 의원) △K-컬처 복합콤플렉스와 K-한강 국가정원 연계 조성 성과 및 향후 일정(오지연 의원) 등 10건의 시정질의를 앞두고 있다.

정병용 의장은 "지난달 13∼27일 열린 ‘제353회 임시회’ 기간동안 제10대 의회가 출범한 이후 처음 진행된 ‘2026년도 행정사무감사’에서 확인된 시정의 여러 문제들에 대한 구체적인 해법 마련과 실천이 이어져야 한다"며 "이번 임시회가 시민들을 위한 해법을 시의회 및 집행부가 함께 찾는 시간이 되길 바란다"고 말했다.