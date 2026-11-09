동해 묵호항, 해수부 ‘어촌뉴딜3.0’ 공모 선정…5년간 국·시비 300억 투입

동해시가 해양수산부 주관 ‘2027년 어촌뉴딜3.0 사업’공모에 묵호항이 최종 선정돼 총사업비 300억 원 규모의 어촌·어항 재생사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

어촌뉴딜3.0 사업은 인구 감소와 고령화로 침체된 어촌의 경제적 활력을 되찾고, 지역 고유자원과 민간투자를 연계해 지속 가능한 어촌경제 기반을 조성하기 위한 해양수산부 공모사업이다.

ⓒ동해시

이번에 선정된 묵호항은 ‘어촌경제도약형’ 사업 대상지로, 동해시는 2027년부터 2031년까지 5년간 묵호항 일원에 수산업과 해양관광이 융합된 복합거점을 조성할 계획이다.

어촌경제도약형은 민간투자 유치와 재정 지원을 연계해 지역 특화 관광·산업 거점을 조성하는 사업으로, 2027년 신규 대상지는 경기 안산 탄도항, 강원 삼척항·묵호항, 전남 고흥 나로도항·장흥 회진항 등 5곳이다.

시는 ‘머꼬 무꼬, 묵호가 살아난다’를 비전으로, 기존 수산물 유통 기능을 강화하는 동시에 관광객의 체류와 소비를 유도해 묵호항을 동해안의 새로운 해양경제 중심지로 육성한다는 구상이다.

주요 사업으로는 ▲수산관광 복합시설 ‘머꼬 콤플렉스’ 조성 ▲체류형 숙박시설 ‘무꼬 언덕호텔촌’ 조성 ▲관광객과 어업인의 이동 동선을 개선하는 ‘무꼬 스카이루프’ 설치 ▲어항 환경 개선을 위한 공동 폐수처리시설 정비 ▲친수공간 및 야간경관 개선 등이 추진된다.

특히 핵심 시설인 ‘머꼬 콤플렉스’와 ‘무꼬 언덕호텔촌’을 조성해 수산물 판매·체험과 숙박 기능을 연계하고, 관광객이 머물며 즐길 수 있는 체류형 수산관광 거점을 구축할 계획이다.

아울러 묵호시장, 논골담길, 도째비골 스카이밸리 등 기존 관광자원과 연계하고, 민간 숙박·관광시설과의 협력을 통해 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 내 소비를 확대해 나갈 방침이다.

시는 이번 사업을 통해 어업인의 소득 증대와 청년 일자리 창출은 물론, 지역상권 활성화와 생활인구 확대 등 실질적인 지역경제 활성화 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

특히 시는 지난 2019년 어달항 어촌뉴딜300 사업(사업비 100억 7천만원) 선정을 시작으로 어촌 정주여건 개선과 해양관광 기반을 탄탄히 다져왔으며, 2022년 어촌활력증진지원 시범사업(사업비 74억 9천만 원) 선정을 통해 어달·대진·노봉 일원에 어촌스테이션 및 생활·관광 인프라를 성공적으로 확충해 왔다.

이러한 어촌 재생의 풍부한 경험을 토대로 사업 간 연계성을 한층 강화하고, 묵호항을 축으로 한 동해안 해양관광 네트워크를 더욱 넓혀갈 계획이다.

이정학 동해시장은 “이번 공모 선정은 묵호항이 전통적인 어업 중심 공간에서 수산업과 관광이 함께 성장하는 새로운 해양경제 거점으로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “어업인과 지역상인이 실질적인 혜택을 체감하고, 관광객이 머물며 소비하는 활력 넘치는 묵호항을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 동해시는 향후 기본계획 수립과 관계기관 협의 등 후속 행정절차를 거쳐 세부 사업계획을 구체화하고, 단계적으로 사업을 추진해 나갈 예정이다.