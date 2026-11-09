삼척시, 해양수산부 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0’ 공모 선정…해양관광 거점 조성

삼척시는 해양수산부가 주관한 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0’ 공모사업에 삼척항이 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

이번 공모사업 선정으로 삼척시는 2027년부터 2031년까지 5년간 총사업비 300억 원을 투입해 삼척항을 수산업과 해양관광, 문화가 어우러진 해양관광 거점으로 조성할 계획이다.

▲삼척시삼척항 어촌뉴딜3.0 종합계획도. ⓒ삼척시

‘어촌뉴딜 3.0’은 낙후된 어촌의 정주 여건을 개선하고, 지역의 수산·관광자원을 활용해 어촌경제에 새로운 활력을 불어넣기 위한 해양수산부 공모사업이다.

이번에 선정된 삼척항은 ‘어촌경제도약형’ 사업 대상지로, 민간투자 유치와 재정 지원을 연계해 지역 특화 관광·산업 거점을 조성하는 사업이다.

2027년 신규 대상지는 경기 안산 탄도항, 강원 삼척항·묵호항, 전남 고흥 나로도항·장흥 회진항 등 5곳이다.

삼척시는 삼척항 주변에 분산된 해양관광·문화자원을 연결하는 ‘삼척항 오션링크(Ocean Link)’ 구축을 중심으로 ▲어업지원시설 현대화를 위한 ‘바다랑 어부마루’ 조성 ▲관광객 체류 확대를 위한 ‘바다쉼표 라운지’ 조성 ▲수산물 가공 및 판로 확대를 위한 ‘삼척수협 자숙문어 공방’ 신축 등을 추진한다.

이를 통해 어업인의 소득 기반을 강화하고, 관광객의 체류시간과 지역 내 소비를 확대하는 등 수산업과 관광산업이 함께 성장하는 어촌경제 활성화 기반을 마련할 방침이다.

특히 삼척시는 이번 삼척항 공모사업 선정으로 2020년 이후 강원특별자치도 내 최다인 10개 어항에 총사업비 약 1300억 원(국·도비 약 880억 원) 규모의 어촌·어항개발사업을 확보하는 성과를 거뒀다.

또한 2026년 해양수산부 주관 ‘어촌·어항재생사업 관리 우수지자체 평가’에서 전국 최우수 지자체로 선정되어 어촌·어항재생 분야 역량을 인정받았다.

박상수 삼척시장은 “이번 삼척항 어촌뉴딜 3.0 공모사업 선정은 삼척항의 어촌·어항 기능을 강화하고 지역의 새로운 성장 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다” 며 “삼척항이 시민에게는 자부심이 되고, 어업인에게는 희망이 되며, 관광객에게는 다시 찾고 싶은 곳으로 거듭날 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.