무주군, 읍내 '후간도로' 고질적 혼잡 도로 공사 앞두고 주민설명회 개최

▲ⓒ무주읍 도로개량공사 주민설명회

무주군 도시계획도로 보도 개량공사 주민설명회가 9일 오후 무주군청에서 열렸다.

설명회가 진행된 도로는 무주읍 중심을 관통하는 일명 후간도로로 왕복 2차선 도로가 출퇴근 시간대와 저녁 시간대가 되면 주민들의 불법 주정차로 인한 극심한 교통체증으로 주민들이 불편을 초래했던 곳이다.

이런 불편을 해소하고자 지난 1월 사업에 대한 실시설계에 착수한 무주군은 6월 한전, KT, 전북도시가스, 상하수도과 등과 관련 협의를 마쳤으며 10월에는 무주경찰서, 무주군 교통팀과도 협의를 마무리한 바 있다.

해당 구간을 3개 구간으로 나눈 무주군은 9일 주민설명회를 개최하고 1단계 공사(공사명: 무주읍도시계획도로 중로3-1호선 보도개량공사)를 2억4000만원의 공사비를 들여 11월 내 착공에 들어가 내년 6월 무주산골영화제 이전 마무리한다는 방침이다.

특이 사항은 공사 구간 내 국유지를 무단 점거하고 있던 일반 시설과 한전관련 시설, 가로수 등을 정리하면 현재 왕복 2차선이 4차선으로 늘어나며 보도는 평균 1.5미터의 폭을 유지하는 것으로 나타났다.

이번 공사의 행정 주무부처인 무주군 건설과 곽길영 도시개발 팀장은 설명회를 통해 "주민들이 안전하고 편리하게 도로와 인도를 이용할 수 있음은 물론, 무주읍의 도시미관도 크게 개선될 수 있도록 최대한 빨리 공사를 마무리 짓겠다"는 뜻을 밝혔다.

한편, 무주군은 이번 공사를 내년 6월 무주산골영화제 이전에 마무리하고 해당 후간도로의 다음 구간에 대한 행정절차를 마무리하고 공사에 들어간다는 방침이다.