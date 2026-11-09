강원랜드, 지역축제 지원 통해 상생·소통 강화

강원랜드(대표이사 김도균)가 7일 도계장터 일원에서 열린 ‘제22회 블랙다이아몬드 페스티벌’에 참여하며 지역 상생과 소통 강화에 나섰다고 밝혔다.

‘제22회 블랙다이아몬드 페스티벌’은 10·10 도계 살리기 생존권 투쟁을 기념하고 대체산업육성을 통한 지역 재도약의 의지를 다지는 축제로, 강원랜드는 지난 2010년도부터 기부금 지원을 이어오고 있다.

ⓒ강원랜드

이번 참여는 석탄산업전환지역의 발전을 위해 헌신한 주민의 노고에 공감하고, 지역과 동반 성장하는 상생협력 관계를 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

강원랜드는 지역축제 활성화와 지역관광 견인을 위해 이번 페스티벌에 기부금을 기탁했으며, 직원 봉사단이 직접 행사장 부스 운영과 진행을 맡아 주민들과 함께 소통하는 시간을 가졌다.

현장 부스에서는 강원랜드의 대표 ESG 경영성과를 공유하고, 연탄 만들기 등 축제의 역사적 의미를 되새기는 다양한 프로그램이 진행돼 큰 호응을 얻었다.

김도균 강원랜드 대표이사는 축사를 통해 “강원랜드는 태생부터 지역과 함께한 기업”이라며 “앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 협력과 소통을 더욱 확대하고, 지역의 미래를 이끄는 앵커기업으로서 지속 가능한 동반 성장의 토대를 굳건히 다져 나가겠다”고 지역사회와의 상생 의지를 강조했다.

한편, 강원랜드는 11월 말 ‘2027년 상반기 지역행사 기부금 지원사업’ 공모를 통해 석탄산업전환지역의 다양한 지역축제와 문화예술행사를 지원하고, 지역경제 활성화를 도모할 예정이다.

석탄산업전환지역은 탄광이 있거나 있었던 지역과 그 인접 지역 중 폐광 또는 석탄 생산 감축으로 지역경제가 현저히 위축된 곳으로 지난 3월 31일부터 기존 폐광지역법이 특별법으로 시행됐으며, 진흥지구 지정과 대체산업 육성 등을 통해 지역경제 회복을 지원하고 있다.