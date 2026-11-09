'따뜻한 한 끼 나눔이 준 감동'…무주 백리향 이나언 대표, 아동학대 예방의 날 전북도지사상 수상

▲ⓒ2026.11.07. 아동학대 예방의 날 기념식 무주군 이나언 백리향 대표 전북특별자치도지사상 수상 (우에서 두번째)

전북자치도 무주군에서 음식점을 운영하는 주민이 지역 아동들을 위한 꾸준한 나눔과 봉사를 실천한 공로로 전북특별자치도지사상을 받았다

화제의 주인공은 지난 7일 전북특별자치도에서 개최한 아동학대 예방의 날 기념식에서 무주읍 백리향 이나언 대표로 지역 내 드림스타트 아동 20여 가구에 각 10만 원 상당의 식사권을 전달하는 등 나눔을 실천해 왔으며 이는 취약계층 아동들에 대한 지역사회의 귀감이 되고 있다.

이나언 대표는 “아이들이 먹고 싶은 것을 마음껏 먹으며 몸도 마음도 건강했으면 하는 바람으로 한 일이 상까지 받게 돼 너무 기쁘며 책임감도 커지는 만큼 앞으로도 아이들 일에 더 관심을 가지고 동행하겠다“라는 뜻을 밝혔다.

또한, 무주군청 사회복지과 김완석 주무관도 그동안 아동학대 예방 및 피해 아동 보호 업무를 담당하며 아동의 안전과 권리 보호를 위해 노력하고 또한 아동학대 위기 상황에 신속 대응하고 피해 아동의 보호와 회복을 지원하는 등 맡은 역할을 충실히 수행한 점을 인정받아 같은 상을 받았다.

한편, 무주군은 전북특별자치도 아동보호전문기관, 무주경찰서와 연계해 아동학대 대응을 위한 정보연계 협의체를 구성, 다양한 상담 및 캠프 참여를 돕는 등 아동학대 예방과 피해 아동 보호, 아동 권리 증진을 위한 사업으로 아동이 행복하고 안전한 지역사회 조성에 힘쓰고 있다.