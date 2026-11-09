'따뜻한 한 끼 나눔이 준 감동'…무주 백리향 이나언 대표, 아동학대 예방의 날 전북도지사상 수상

전북자치도 무주군에서 음식점을 운영하는 주민이 지역 아동들을 위한 꾸준한 나눔과 봉사를 실천한 공로로 전북특별자치도지사상을 받았다
화제의 주인공은 지난 7일 전북특별자치도에서 개최한 아동학대 예방의 날 기념식에서 무주읍 백리향 이나언 대표로 지역 내 드림스타트 아동 20여 가구에 각 10만 원 상당의 식사권을 전달하는 등 나눔을 실천해 왔으며 이는 취약계층 아동들에 대한 지역사회의 귀감이 되고 있다.
이나언 대표는 “아이들이 먹고 싶은 것을 마음껏 먹으며 몸도 마음도 건강했으면 하는 바람으로 한 일이 상까지 받게 돼 너무 기쁘며 책임감도 커지는 만큼 앞으로도 아이들 일에 더 관심을 가지고 동행하겠다“라는 뜻을 밝혔다.
또한, 무주군청 사회복지과 김완석 주무관도 그동안 아동학대 예방 및 피해 아동 보호 업무를 담당하며 아동의 안전과 권리 보호를 위해 노력하고 또한 아동학대 위기 상황에 신속 대응하고 피해 아동의 보호와 회복을 지원하는 등 맡은 역할을 충실히 수행한 점을 인정받아 같은 상을 받았다.
한편, 무주군은 전북특별자치도 아동보호전문기관, 무주경찰서와 연계해 아동학대 대응을 위한 정보연계 협의체를 구성, 다양한 상담 및 캠프 참여를 돕는 등 아동학대 예방과 피해 아동 보호, 아동 권리 증진을 위한 사업으로 아동이 행복하고 안전한 지역사회 조성에 힘쓰고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0