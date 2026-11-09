강릉시, '2027년 유기질비료 지원사업' 추가·변경 신청 안내

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 농업인의 영농 부담을 줄이고 지속 가능한 농업환경 기반을 조성하기 위해 추진하는 '2027년 유기질비료 지원사업'의 추가·변경 신청을 오는 27일까지 접수한다고 9일 밝혔다.

이번 신청은 지난 6월 정기 신청을 하지 못한 농업인과 기존에 신청한 내용을 변경하려는 농업인을 대상으로 한다.

▲강릉시는 농업인의 영농 부담을 줄이고 지속 가능한 농업환경 기반을 조성하기 위해 추진하는 '2027년 유기질비료 지원사업'의 추가·변경 신청을 오는 27일까지 접수한다. ⓒ강릉시

신청 자격은 농업경영정보를 등록한 농업경영체이며, 신청을 희망하는 농업인은 농지소재지 읍·면·동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 시·군을 달리하는 농지는 각 농지소재지를 관할하는 기관에 별도로 신청해야 한다.

신청 품목은 유기질비료 3종(혼합유박, 혼합유기질, 유기복합비료)과 부숙유기질비료 2종(가축분퇴비, 퇴비) 중에서 선택해 신청할 수 있다. 유기질비료의 종류와 등급에 따라 포당 1300원에서 2100원까지 차등 지원할 계획이다. 자세한 사항은 농지소재지 읍·면·동 주민센터에 문의하면 된다.

김경숙 기술보급과장은 “유기질비료 지원사업이 농가의 영농 부담을 덜어드리는 데 보탬이 되길 바란다”며, “이번 추가·변경 신청이 필요한 농업인에게 빠짐없이 안내될 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.