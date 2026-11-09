강릉시, 보건교육 애니메이션 영상 4편 제작·배포

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 서부건강생활지원센터가 영유아가 올바른 건강 습관을 쉽고 재미있게 익힐 수 있도록 보건교육 애니메이션 영상 4편을 제작해 강릉시 공식 유튜브 채널에 게시했다고 9일 밝혔다.

이번 교육 영상은 교육발전특구사업의 일환으로 제작됐다. 서부건강생활지원센터는 지역 아동·청소년이 차별 없는 교육 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 어린이 건강체험관, 초등학생 운동교실 등을 꾸준히 운영해 오고 있다.

▲강릉시 서부건강생활지원센터는 영유아가 올바른 건강 습관을 쉽고 재미있게 익힐 수 있도록 보건교육 애니메이션 영상 4편을 제작해 강릉시 공식 유튜브 채널에 게시했다. ⓒ강릉시

영상은 △손 씻기 △구강 △영양 △금연 등 영유아 시기에 꼭 필요한 4개 주제로 구성됐으며, 아이들에게 친숙한 애니메이션 형식으로 만들어 영유아가 지루하지 않게 따라 할 수 있도록 했다.

강릉시는 관내 어린이집과 유치원에 영상 활용 안내 공문을 발송했으며, 각 기관은 교실에서 영상을 시청하거나 가정 연계 보건교육 자료로도 활용할 수 있다. 해당 영상은 강릉시 공식 유튜브에서 누구나 시청할 수 있다.

한편 서부건강생활지원센터가 상시 운영 중인 '어린이 건강체험관'은 건강 영역별 참여형 체험교육을 제공하며, 관내 어린이집과 유치원 아동은 단체 관람을 신청할 수 있다. 지난해에는 67개소 954명의 아동이 체험관을 찾았다.

이에 시는 영상 시청과 체험관 방문을 연계해 영유아가 건강 습관을 반복해서 접하고 몸에 익히도록 도울 계획이다.

김유영 건강증진과장은 “아이들이 놀이하듯 보며 건강 습관을 자연스럽게 익히고, 가정에서도 함께 실천하는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 어린이 건강체험관과 연계한 다양한 보건교육을 확대해 나가겠다”고 말했다.