황인홍 무주군수, 글로벌 태권도 인재양성센터 건립위한 광폭 행보 주목

▲ⓒ ‘글로벌 태권도 인재양성센터 건립’ 예산 확보를 위해 국회를 방문, 한병도 더불어민주당 원내대표와 업무협의를 하고 있는 황인홍 무주군수

‘글로벌 태권도 인재양성센터 건립’ 예산의 2027년도 국가 예산 반영을 위한 황인홍 무주군수의 보폭 행보가 주목을 받고 있다.

이를 위해 9일 국회를 찾은 황인홍 무주군수는 한병도 더불어민주당 원내대표, 서삼석 농림축산식품해양수산위원회장, 박지원 예산결산위원회 위원, 안호영 기후에너지환경노동위원회 위원, 윤준병 더불어민주당 전북도당 위원장 등을 만나 사업의 시급성 등을 설명했다.

이 자리에서 황 군수는 사전타당성 조사에서 연간 6,240명의 신규 잠재수요와 경제성 분석 결과 비용편익비율(BCR) 1.04가 제시된 점을 들어 사업 추진의 타당성을 설명하고 특히 내년도 설계 예산이 확보돼야 조사 결과를 구체적인 건립 계획으로 이어갈 수 있다는 점 등을 강조했다.

무주군이 반영을 요청한 예산은 34억 원으로 이는 기본·실시 설계 착수 등을 추진하기 위한 예산으로, 현재 정부안에 반영되지 않아 국회 단계의 증액이 필요한 상황이다.

황인홍 군수는 “글로벌 태권도 인재양성센터는 전문 인재 양성의 거점이자 태권도원의 기능을 고도화하는 핵심축으로 태권도원의 전문 교육·연수 기능을 분담해 방문객 수용을 확대하고, 장기 체류는 지역 내 숙박·음식·관광 소비로 이어져 지역경제 활성화 효과도 불러올 것”이라고 말했다.

또한, 태권도 종주국의 위상이 달린 일인 만큼 글로벌 태권도 인재양성센터 건립 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 확보에 최선을 다할 것이라는 뜻도 함께 밝혔다.

총사업비 480억 원이 투입되는 ‘글로벌 태권도 인재양성센터 건립 사업(2026~2030)’은 태권도원 내 연면적 8,145㎡ 규모로 국내외 지도자·심판·선수의 교육과 장기체류형 연수 지원 시설을 조성하는 것으로, 강의실과 태권도 연구실, 훈련분석실, 회복 시설 등의 수련동과 생활시설을 갖춘 객실 120실을 갖춘 숙소동이 들어설 계획이다.