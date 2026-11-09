양양군, 제17회 물산업미래비전포럼 ‘물 관리 우수기관’ 선정

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 ‘2026년 제17회 물산업미래비전포럼’에서 물 관리 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다.

환경타임즈와 환경방송 GKBS가 주관하는 물산업미래비전포럼은 기후에너지환경부, 국회물포럼, 한국수자원공사 등 5개 기관·단체가 후원하는 행사로, 매년 물관리 분야에서 우수한 성과를 거둔 기관과 단체를 선정해 시상하고 있다.

▲ 양양군이 ‘2026년 제17회 물산업미래비전포럼’에서 물 관리 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다. (양양군상하수도사업소 전경) ⓒ양양군

양양군은 이번 평가에서 상·하수도 기반시설 현대화를 통한 안정적인 물 공급체계 구축과 선제적인 수질관리, 공공하수처리시설 확충을 통한 수질 개선 성과 등을 높이 평가받았다.

특히 2019년부터 2024년까지 추진한 지방상수도 현대화사업을 통해 상수관망 블록시스템을 구축하고 유수율 향상을 위한 체계적인 관리 기반을 마련한 점이 주요 성과로 꼽혔다.

또한 노후 상수관망의 지속적인 정비와 소형생물 유입 차단 등 수질 안전망을 강화해 군민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위한 노력을 이어왔다.

하수도 분야에서도 공공하수처리시설의 지속적인 증설과 체계적인 유지관리를 통해 하수처리 역량을 강화하고, 방류수 수질 개선과 지역의 청정 수환경 보전에 기여한 점에서 좋은 평가를 받았다.

이처럼 양양군은 상수도 공급부터 하수처리까지 물관리 전반에 걸쳐 기반시설을 확충하고 체계적인 관리체계를 구축하는 등 군민의 생활환경 개선과 수질 보전을 위한 적극적인 행정을 펼쳐왔다.

양양군 관계자는 “이번 수상은 군민의 생활과 직결되는 물관리 분야에서 지속적으로 추진해 온 기반시설 개선과 수질관리 노력이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며, “앞으로도 기후변화와 물관리 환경 변화에 선제적으로 대응하고, 군민들이 안심하고 이용할 수 있는 안정적인 물 공급체계 구축과 청정 수환경 보전에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 제17회 물산업미래비전포럼 시상식은 오는 26일 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최될 예정이다.