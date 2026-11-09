경북 안동소방서 김은현 남성의용소방대장, 대통령 ‘국민포장’ 수상

경북 안동소방서 남성의용소방대 김은현 대장이 제64주년 소방의 날 기념식에서 대통령 국민포장을 수상했다.

김 대장은 9일 세종특별자치시에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 지역사회 안전을 위해 헌신한 공로를 인정받아 대통령 국민포장의 영예를 안았다.

이날 기념식에는 소방공무원과 의용소방대원, 순직 소방공무원 유가족 등 800여 명이 참석해 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신해 온 소방 가족들의 노고를 되새겼다.

이재명 대통령은 기념사에서 “모든 국민이 안심하고 보내는 매일 같은 일상은 소방이 매일같이 흘리는 땀과 눈물 위에 만들어졌다”며 소방공무원과 의용소방대원들에게 감사의 뜻을 전했다.

특히 전국 9만여 명의 의용소방대원을 향해 “삶의 터전 곳곳에서 각종 위험이 발생할 때마다 이웃의 손을 꼭 잡아준 여러분이야말로 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목들”이라며 그동안의 헌신과 봉사에 경의를 표했다.

또한 소방 재원의 안정적 확보와 인력 확충, 지휘체계 강화 등을 약속하며 “대한민국 소방이 밤낮없이 우리 국민을 지키는 것처럼 대한민국 정부가 우리 소방의 119가 되어 여러분을 꼭 지켜드리겠다”고 강조했다.

이번 김 대장의 국민포장 수상은 지역사회 곳곳에서 주민의 생명과 재산을 지키며 묵묵히 봉사해 온 의용소방대 활동의 가치를 인정받았다는 점에서 의미를 더하고 있다.

김은현 대장은 “뜻깊은 국민포장을 받게 돼 매우 영광스럽고 감사하다”며 “이번 수상의 영광은 저 혼자만의 성과가 아니라 각종 재난 현장에서 함께 땀 흘리고 봉사해 온 동료 의용소방대원 모두의 노력 덕분”이라고 소감을 밝혔다.

이어 “지역 주민의 안전을 지키는 일에는 작은 역할도 소홀히 할 수 없다”며 “앞으로도 책임감을 갖고 화재 예방과 재난 대응은 물론, 어려운 이웃을 살피는 봉사활동에도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.