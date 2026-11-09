김상일 경북도의원 “휴대전화 없는 학생 연락수단 마련해야”

경상북도의회 김상일 의원(포항3·국민의힘)이 휴대전화가 없는 학생들의 교내 연락수단 확보와 장기간 활용되지 않는 폐교재산의 효율적인 활용 방안을 경북교육청에 촉구했다.

김 의원은 9일 열린 경상북도교육청 행정사무감사에서 휴대전화 미소지 학생 현황과 보호자 연락 과정에서 발생하는 불편 사례를 파악하고, 학교 내 별도의 연락수단을 마련할 것을 요구했다.

올해 3월 1일부터 개정된 ‘초·중등교육법’이 시행되면서 수업 중 스마트기기 사용이 원칙적으로 제한된 가운데, 휴대전화가 없는 학생들이 긴급상황이나 방과 후 보호자와 연락해야 할 경우 이용할 수 있는 수단이 충분하지 않을 수 있다는 지적이다.

김 의원은 경제적 사정으로 휴대전화를 소지하지 못한 학생과 초등학교 1~3학년 학생을 중심으로 학교별 미소지 현황을 조사해야 한다고 강조했다. 특히 초등 저학년 학생들이 보호자에게 연락하는 데 어려움을 겪는 사례와 늘봄교실 이용 시간까지 고려한 대책 마련을 주문했다.

학교별 수신자 부담 전화기 설치 현황과 실제 학생들의 이용 가능 여부를 점검하고, 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 개방된 장소에 발신 전용 전화기를 설치하는 방안도 제안했다. 보호자에게 연락할 수 있는 수신자 부담 통화 기능은 물론 112·119 등 긴급전화에 쉽게 연결할 수 있는 원터치 기능도 검토해야 한다고 밝혔다.

김 의원은 “수신자 부담 전화기가 있으면 다행이지만, 없는 학교도 있을 것”이라며 “휴대전화가 없는 학생들도 필요할 때 보호자에게 연락할 수 있도록 학교 차원의 실질적인 대책이 마련돼야 한다”고 강조했다.

이어 교내 연락수단 확보 방안과 늘봄교실 이용 학생들의 연락 절차를 관련 지침에 명확히 반영할 것을 요구했다.

이와 함께 미활용 폐교재산의 적극적인 활용도 주문했다.

경북교육청 자료에 따르면 올해 9월 1일 기준 교육청이 보유한 폐교 254곳 가운데 67곳이 활용되지 않고 있는 것으로 나타났다.

김 의원은 폐교재산의 필지별 분할 매각이 가능하다는 교육청 답변을 확인한 뒤, 지자체와 적극적으로 협의해 분할 매각 등 지역 여건에 맞는 활용 방안을 마련해야 한다고 촉구했다.

한편 경상북도의회 교육위원회의 경북교육청 행정사무감사는 11월 9일부터 20일까지 진행된다.