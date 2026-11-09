중장년 채용으로 인력난 푼다…전북중장년내일센터 11일 기업교류회 개최

▲전북기업 교류회 자료사진 ⓒ노사발전재단 호남지사 전북중장년내일센터

전북 지역 기업들이 중장년 인력을 활용해 구인난을 극복한 현장 사례를 공유하는 자리가 마련된다.

노사발전재단 호남지사 전북중장년내일센터는 오는 11일 전주시 완산구 왕의지밀에서 '함께 성장하는 전북지역 기업교류회'를 연다고 9일 밝혔다.

이번 행사에는 센터 지원 사업에 참여한 도내 기업 40여 곳과 일자리 유관기관 관계자 등 80여 명이 참석한다.

행사에서는 센터의 직무교육과 경력 지원 사업을 활용해 필요한 인력을 채용한 도내 5개 기업의 사례가 소개된다.

정읍산림조합은 '중장년 경력지원제'를 통한 채용 과정을 발표하며, 대림씨앤씨㈜와 ㈜아이씨엠씨는 각각 미래 모빌리티 지원 제도 및 직무교육과 연계한 구인 성과를 공유한다.

열린재가복지센터도 중장년 재도약 프로그램을 통한 인재 확보 경험을 전한다.

이들 기업의 사례는 기업의 채용 수요와 직무 특성을 파악해 적합한 지원사업을 연계하는 맞춤형 고용서비스의 중요성을 보여준다.

이명숙 전북중장년내일센터장은 "이번 교류회는 센터의 지원사업을 활용해 필요한 인재를 채용한 경험을 직접 공유한다는 점에서 의미가 크다"라며 "현장 밀착형 지원을 강화해 중장년층의 안정적인 재취업을 돕겠다"고 말했다.