임문영 의원 '반도체 6조 심의에 웬 카페 대표?' 논란에 "과장된 흠집내기"

임문영 더불어민주당 의원(전남광주 광산을)이 최근 불거진 '전남광주통합특별시 지원위원회' 인선 논란에 대해 "디저트 카페 주인이 어떻게 반도체를 심사하냐는 식의 보도는 과장된 흠집내기"라고 정면 반박했다.

▲임문영 국회의원이 출연한 KBS라디오 '출발 무등의아침'ⓒKBS광주 유튜브 갈무리

임 의원은 10일 KBS광주라디오 '출발 무등의아침'에 출연해 "해당 위원회는 반도체 사업만 심사하는 곳이 아니라 통합특별시의 행정·재정 지원 전반을 폭넓게 심의하는 기구"라며 이같이 밝혔다.

앞서 보수언론과 야당 측에서 지원위원회 민간위원에 반도체 비전문가인 디저트 카페 대표 등이 포함됐다며 전문성 문제를 제기한 바 있다.

이에 대해 임 의원은 "전체적인 발전 방향을 논의하는 곳이므로 카페 대표는 청년 창업과 소상공인을 대표하는 성격으로 참여하는 것이 당연하다"고 설명했다. 그는 "반도체에 큰 예산이 들어가는 만큼 전문가의 전문성을 꼼꼼히 살피자는 취지에는 공감한다"면서도 "지역 현장의 목소리를 전하는 민간위원과 정책 판단을 하는 정부 위원이 함께 전남광주 발전 전체를 심의하는 곳으로 이해해 달라"고 했다.

다만 논란을 의식해 정부가 반도체 분야 전문가를 추가 위촉하기로 한 방침에 대해서는 "적절한 조치"라고 평가했다.

임 의원은 '예산 편성 절차'와 '예타 면제' 등을 문제 삼는 국민의힘의 지적에 대해서도 "과거 이명박, 박근혜 정부에서도 법률 제정 전 예산을 편성한 사례가 많다"고 반박했다. 또한 "과거 창원 등 행정통합 지원금도 구체적인 내용을 정하지 않고 지자체의 자율적 판단에 맡겼다"며 "이번 지원금 역시 국가 사업이 아닌 통합지원금인만큼 자율적으로 판단해 쓸 수 있는 것"이라고 덧붙였다.

한편 지연되고 있는 광주 군공항 이전 관련 무안군 주민투표에 대해서는 "국방부가 연내 이전 부지 선정을 마치겠다고 했기 때문에 그 일정대로 가고 있다고 본다"며 "올해 안에 국방부 약속대로 절차가 이뤄질 것"이라고 낙관했다.

그는 "민형배 시장이 관련 특별대책팀을 꾸리고 현장 간담회도 직접 주재하겠다고 했다"며 "애로 사항이 많겠지만 민 시장이 무안군 주민투표가 원만히 이뤄지도록 조금 더 신경써달라"고 당부했다.

이어 "(군공항 이전은) 무안과 서남권 전체가 함께 성장할 기회이기도 하다"면서 "공공항 이전과 관련된 지역 민원들이 충분한 소통과 협의를 통해서 원만하게 이뤄지는 성공적인 사례가 되길 바란다"고 밝혔다.

이밖에도 세계경제포럼(WEF, 다보스포럼) 측에 'AI 민주주의'를 주제로 한 국제회의를 광주에서 공동 개최하자고 제안했다고 밝혔다.

임 의원은 "AI 기술 독점으로 인한 민주주의 퇴보, 기술 소외 등의 위기를 논의하고 5·18 정신을 국제적으로 알리기 위한 것"이라며 "WEF 측에서도 '좋은 아이디어'라며 내년 상반기 광주에서 원탁 회의를 여는 방안을 검토하겠다고 답했다"고 전했다.