"사이비 기자들"…취재 위해 의회 방문한 기자에 막말한 무안군의원

전남광주시 무안군의회 양영복 의원이 취재를 위해 의회를 찾은 기자에게 반말과 비하성 발언을 쏟아내 논란이 일고 있다.

10일 <프레시안> 취재 결과 전날 악취 민원 해결을 위해 현장 확인에 나섰던 지방의원들이 업체로부터 건조물침입 혐의로 고소당한 사건과 관련해 지역 일간지 A기자는 구체적인 경위를 확인하기 위해 의회 의원 사무실을 방문했다.

이 과정에서 양 의원은 A기자에게 "기사를 쓰려면 제대로 써라"고 지적했고, 기자가 "혹시 잘못된 내용이 보도됐다면 언론중재위원회에 제소하면 된다"고 답하자 분위기가 급격히 험악해졌다.

▲무안군의회 본회의장 2026. 11. 09 ⓒ프레시안(서영서)

양 의원은 기자에게 "○○○야', "사이비 기자들"이라는 표현을 사용하며 언성을 높였고, "내가 기자들에게 무릎을 꿇을 것 같냐"는 취지의 발언까지 한 것으로 알려졌다.

이번 사안은 주민 민원 해결을 위해 현장을 확인한 지방의원들이 오히려 업체로부터 고소를 당한 경위를 취재하는 과정에서 벌어진 일이라는 점에서 파장이 예상된다.

무안읍에 사는 박모씨는 "언론 보도에 사실과 다른 부분이 있다면 당사자는 구체적으로 잘못된 내용을 지적하고 정정이나 반론을 요구했어야 했다"며 "취재기자에게 비하성 표현과 고성을 쏟아내는 방식이 과연 군민을 대표하는 지방의원의 적절한 대응인지 의문이 제기된다"고 비판했다.

A기자는 "군민을 대표하는 지방의원으로서 기본적인 자질과 품격을 갖췄는지 의심스럽다. 취재하는 기자들을 사이비로 매도하고 모욕한 것은 언론에 대한 심각한 인식 수준을 드러낸 것"이라며 "자신에게 불편한 보도와 질문이라고 해서 기자에게 막말과 고성으로 대응하는 것은 군민을 무시하는 태도와 다르지 않다"고 비판했다.

이에 대해 양영복 군의원은 "민원이 제기된 사업장 입구까지는 갔지만 사업장 내부로 들어가지는 않았다"며 "그런데 기사에 사실과 다른 내용이 담겨 있어 억울한 마음에 언성이 높아졌던 것 같다"고 해명했다.

이어 "공인으로서 좀 더 신중하게 행동했어야 했는데 그러지 못한 점은 아쉽게 생각한다"며 "A기자에게 직접 연락해 오해를 풀고 원만하게 해결하도록 하겠다"고 밝혔다.