화성 백미·도리도항, '어촌뉴딜3.0' 선정…국비 70억원 확보

화성특례시 서신면 백미·도리도항이 해양수산부 주관 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0 사업’ 대상지로 선정돼 국비 70억 원을 확보했다.

화성시는 이번 선정으로 내년부터 2030년까지 4년간 국비 70억 원을 포함해 총 100억 원을 투입, 백미리 일대 어업 기반과 생활환경을 개선하고 서부권 어촌에 활력을 불어넣을 계획이라고 10일 밝혔다.

▲백미·도리도항 어촌뉴딜 3.0 사업계획안 ⓒ화성특례시

이번 공모에는 전국 11개 시·도, 40개 시·군·구에서 71개소가 신청해 40개소가 최종 선정됐다. 백미·도리도항은 어업 기반과 정주 여건 개선을 중심으로 하는 ‘어촌회복형’ 35개소 중 한 곳으로, 경기도에서는 총 3개소가 선정됐다.

시는 ‘백가지 삶이 생동하는 대한민국 대표 젊은어촌, 활력 백미·도리도항’을 목표로 4개 분야의 사업을 추진한다. 귀어 플랫폼과 미식 스테이션을 조성해 어촌 정착 기반을 마련하고, 야간 경관 조성과 공동 작업시설 현대화를 통해 생활환경을 개선한다. 도리도 어업 전진기지 조성과 안전환경 정비로 어업 여건을 개선하는 한편 주민 역량 강화 프로그램도 운영할 예정이다.

시는 그동안 백미항과 고온항·국화항, 매향항, 송교항 등 서부권 어항을 중심으로 어촌·어항 재생사업을 이어왔다. 이번 사업을 통해 지역 어촌의 정주 여건과 어업 경쟁력을 한층 높인다는 방침이다.

시는 내년 초 기본계획 수립에 착수해 2030년 준공을 목표로 사업을 추진한다. 특히 지난 6월 임시 개통한 황금해안길(제부마리나~궁평항 17㎞)과 연계해 백미리 일대를 서해안 어촌관광 거점으로 육성할 계획이다.

송옥주 국회의원은 “백미·도리도항 어촌뉴딜 3.0 사업 선정은 화성 서부지역 발전과 어촌 경제 활성화에 큰 도움이 될 것”이라며 “어업인의 오랜 숙원인 어항 재정비가 차질 없이 추진되도록 완공까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

정명근 화성특례시장은 “백미리는 어촌체험휴양마을 운영과 귀어인 유치에서 전국적인 성과를 거둔 화성시 대표 어촌”이라며 “이번 사업을 통해 어업인의 삶터와 일터를 함께 살리고 청년이 찾아와 정착하는 어촌으로 도약할 수 있도록 추진하겠다”고 밝혔다.