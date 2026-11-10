'이원택 도정' 민선 9기 첫 실행예산 꼼꼼히 따져보니…특징은 '도민소득증대'

이원택 전북특별자치도지사는 “내년 예산은 전북이 가진 강점을 키워 기업의 성장을 일자리와 도민 소득 증가로 연결하기 위한 민선 9기 첫 실행예산”이라고 밝혔다.

이를 위해 전북도는 기업의 성장을 도민 소득으로 연결하고 미래산업 경쟁력을 높이기 위해 2027년도 예산안으로 올해보다 3522억 원 늘어난 11조 3533억 원을 편성했다.

이원택 지사는 10일 도청 기자회견장에서 민선 9기 첫 본예산 편성 방향을 발표하고, 기업 성장과 미래산업 육성, 도민 생활 안정에 재정을 집중했다고 밝혔다. 기업의 성장이 일자리 창출과 소득 증가, 인구 유입으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 도민이 일상에서 체감하는 성장을 실현한다는 구상이다.

기업 성장과 지역경제 활력

지역기업을 대한민국 대표기업으로 육성하기 위해 기업 성장사다리 예산을 올해 99억원에서 169억원으로 확대한다. ‘디딤기업’과 ‘Pre-스타기업’을 신설해 지원체계를 4단계에서 6단계로 세분화하고, 민선 9기 4년간 2,000억원을 지원해 매출 1,000억원 이상 지역 대표기업 100개사를 육성한다.

기업 투자와 성장을 뒷받침할 총 5조원 규모의 ‘전북 체감성장 펀드’를 조성하고, 도비 223억원을 반영한다. 성장 단계별 지원과 투자자금 공급을 연계해 지역기업의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

소상공인 지원은 창업부터 경영위기, 폐업, 재기까지 전 과정을 아우르는 체계로 강화한다. 원스톱 성장지원센터 운영 5억원, 특례보증 및 이차보전 210억 7,000만원을 편성했다. 골목상권 활성화에 5억원을 반영해 디지털온누리상품권 결제액의 3%를 추가 환급하고, 지역 유망 프랜차이즈 육성과 소상공인 디지털 바우처에도 각각 2억원을 지원한다.

14개 시군의 관광자원을 연계해 방문객의 체류와 소비를 확대한다. 명품관광지 조성 61억원, 웰니스관광 클러스터 활성화 7억원, 전북사랑도민증 앱 구축 및 활성화 6억원 등을 반영해 관광 소비가 지역경제로 이어지도록 한다.

전북만의 7대 경제생태계 구축

전북의 강점을 살려 7대 핵심산업을 집중 육성한다. ▲피지컬AI·로봇 ▲반도체 소재·부품·장비 ▲재생에너지 신산업 ▲농생명 ▲바이오 ▲방위산업 ▲탄소복합재·뿌리산업을 중심으로 연구개발부터 실증·생산, 기업 성장까지 이어지는 산업생태계를 구축한다.

피지컬AI·로봇산업은 5년간 7,368억원 규모로 확보한 국가 프로젝트의 원활한 추진을 위해 도비를 우선 반영해 산업 기반을 확충한다. 주요사업은 피지컬AI 실증단지 설계(13억원), 기업 얼라이언스(3억원), 시설농업AI 로봇 실증기반(10억원), 건설현장 로봇플랫폼 구축 (11억원) 등으로 국가사업의 차질 없는 추진을 뒷받침한다.

반도체 소재·부품·장비 분야는 특화단지를 중심으로 기업 연구개발에 3억원을 신규 반영하고, 이차전지·반도체 소재부품 활성화 7억원 등을 통해 관련 기업의 기술 경쟁력을 강화한다.

재생에너지는 기업의 전력 수요에 대응하고 개발 성과를 도민 소득으로 연결하는 데 집중한다. 전북개발공사 출자금 100억원을 반영해 신설되는 에너지국과 함께 공공 주도 에너지 사업 추진 기반을 강화한다. 햇빛소득마을 준비에는 2억원을 편성해 후보마을 발굴과 주민조합 설립을 지원한다.

농생명 대표기업 육성 예산은 올해 17억원에서 내년 34억원으로 늘리고, 지원체계를 3단계에서 5단계로 확대한다. 온라인 생생장터 운영에 9억 5,000만원, 농산물 공동운송 9,000만원, 신선농산물 수출 경쟁력 강화 1억 5,000만원을 반영해 판로 확대와 물류비 부담 경감을 돕는다.

바이오 분야는 첨단바이오 연구개발 20억원, 부스트업 플랫폼 구축 17억원을 반영해 첨단 재생의료·방사선 활용 분야의 사업화를 지원한다. 방위산업은 전주·완주·새만금 일원에서 2031년까지 총사업비 490억원 규모로 추진되는 방산혁신클러스터의 차질 없는 추진을 위해 도비 20억 5,000만원을 반영했다. 탄소복합재·뿌리산업은 제조기반 기술 연구개발 혁신(10억원), 뿌리산업 생태계 혁신성장(10억원) 등 기술고도화와 새로운 시장 진출을 지원한다.

농업·문화·체육의 소득·활력 창출

농업·문화·체육을 도민 소득과 지역 활력을 창출하는 성장 자산으로 육성한다. 청년농의 안정적인 정착과 영농을 지원하기 위해 청년창업농 자립 도약 지원과 경영회생 특례보증에 각각 5억원을 편성했다.

진안·무주·장수·순창 4개 군의 농어촌 기본소득 지급에는 1,295억원을 담았다. 정부의 추가 공모에 적극 대응하고, 선정되지 않은 지역은 도 자체사업으로 추진하는 방안도 검토한다.

문화예술 분야는 무형유산 전승활동 지원 7억 3,000만원, 예술인복지증진센터 운영 3억원, 미술시장 활성화 2억원을 반영해 전통문화 계승과 예술인의 창작·소득 활동을 지원한다.

체육 분야는 2030년까지 전략종목 실업팀 8개 신설을 목표로 내년 남자 컬링팀을 창단한다. 도 직장운동경기부를 5개 팀에서 6개 팀으로 확대하고, 육성 예산 59억원을 반영한다. 전국·국제대회 유치를 확대하고 2036 전주 하계올림픽 유치 대응에도 22억원을 편성했다.

도민 생활안정과 정주여건 개선

도민의 안정적인 생활을 뒷받침하고 삶의 질 향상을 위해 어르신 일자리와 보훈·출산·돌봄 지원을 확대한다. 어르신 일자리에 3,032억원을 편성해 지원 인원을 올해 8만 9,633명에서 내년 9만 1,608명으로 늘리고, 2030년까지 10만명으로 확대한다.

호국보훈수당은 참전유공자·전몰군경유족의 경우 월 4만원에서 5만원으로, 그 외 대상자는 월 2만원에서 3만원으로 각각 1만원 인상한다. 산후건강관리 지원액도 1인당 20만원에서 30만원으로 확대한다.

의료·요양·돌봄 통합지원에 113억원을 반영하고, 퇴원 어르신의 지역 돌봄서비스 연계에 1억 7,000만원을 신규 편성해 돌봄 공백을 줄인다.

인구 유입과 정착을 위해 농촌유학생을 내년 450명으로 확대하고, 지방소멸대응기금과 도비 60억원을 지원해 전북형 반할주택 520호와 장수나래 공공임대주택 60호 건립을 추진한다.

전북 미래를 여는 핵심 현안 추진

새만금 개발과 광역교통망 확충, 금융중심지 지정, 공공기관 2차 이전 등 전북의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 현안도 차질 없이 추진한다.

새만금의 기업 투자 기반과 교통·물류 인프라 확충에 속도를 낸다. 현대차그룹의 새만금 투자 이행을 뒷받침하기 위해 산업단지 임대용지 공급에 53억원, 새만금산단 기업성장센터 구축에 66억 4,000만원을 반영했다. 크루즈 수용 기반시설 조성에도 3억 9,000만원을 편성해 새만금의 산업·관광 기반을 강화한다.

전북 금융중심지 조성을 위한 핵심 기반시설 확보에도 나선다. 전북국제금융센터 건립 부지 확보에 82억 9,000만원을 반영하고, 전북의 산업 기반과 연계한 금융중심지 지정을 추진한다. 공공기관 2차 이전에도 적극 대응해 금융산업 경쟁력과 지역 성장 기반을 강화할 계획이다.

남원 공공의료 기반 확충도 추진한다. 국립의학전문대학원 설립에 대비해 남원 공공의료 허브 기본구상 용역에 1억 5,000만원을 반영하고, 지역 의료 기반과 연계한 공공의료 거점 조성 방향을 마련한다.

이원택 지사는 “내년 예산은 전북이 가진 힘을 키워 도민의 소득으로 연결하는 예산"이라고 거듭 강조하면서 "7대 경제생태계를 구축하고 지역기업의 도약을 뒷받침해 도민이 일상에서 체감하는 성장을 이루겠다”고 말했다.