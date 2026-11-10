전주병원, 전주시복지재단 ‘2026년 기부자의 날' 우수기부자 표창 수상

영경의료재단 전주병원은 지난 9일 전주 평화의전당 3층 유항검홀에서 열린 전주시복지재단 '전주사람의 2026년 기부자의 날' 행사에서 전주병원 문영희 간호원장이 참석해 우수기부자 표창을 받았다.

'기부자의 날'은 지역의 어려운 이웃을 위해 기부에 참여한 시민과 기관에 감사를 전하고, 민간 기부로 추진해 온 복지사업의 의미를 되새기기 위해 전주시복지재단이 마련한 행사다. 올해 행사에서는 나눔문화 활성화에 기여한 기부자 14명에게 전주시장, 전주시의회 의장, 전주시복지재단 이사장 표창이 수여됐으며, 영경의료재단 최정웅 이사장도 수상자로 이름을 올렸다.

전주병원은 그동안 지역 취약계층 지원과 복지사각지대 해소에 꾸준히 힘써 온 공로를 인정받았다.

최정웅 이사장은 "지역민의 건강을 지키는 병원으로서 이웃의 삶을 함께 돌보는 것도 우리의 역할이라고 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 병원으로서 나눔과 상생의 가치를 꾸준히 실천해 나가겠다"라고 말했다.