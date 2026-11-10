전주병원‧호성전주병원, 수능 수험생 자녀 둔 임직원에 격려 선물 전달

전주병원·호성전주병원이 10일, 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생 자녀를 둔 임직원들에게 '수능 대박 기원 떡 세트'를 전달했다.

올해로 20번째를 맞이한 이번 행사는 수능을 앞두고 긴장과 부담 속에서 마지막까지 최선을 다하고 있을 수험생들에게 힘을 보태고, 자녀들의 꿈을 위해 곁에서 묵묵히 응원해 온 임직원들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

이번에 준비된 '수능 대박 기원 떡 세트'는 합격을 기원하는 의미를 담아 마련한 선물로, 수능을 앞둔 자녀와 가족들이 함께 나눌 수 있도록 준비했다. 찹쌀떡에 담긴 합격의 의미처럼 수험생들이 그동안의 노력을 바탕으로 원하는 목표에 한 걸음 더 가까워지기를 바라는 마음도 함께 담았다.

전주병원·호성전주병원 최정웅 이사장은 "수험생 자녀를 뒷바라지해 온 임직원들의 노고에 깊은 감사를 전하며, 올해 수능에 응시하는 수험생들이 그동안 갈고닦은 역량을 후회 없이 발휘해 좋은 성과를 서두기를 바라는 마음으로 선물을 준비했다"며 "우리 직원들과 가족들 모두 각자의 자리에서 최선을 다해 빛나는 결실을 맺기를 응원한다"고 말했다.

한편, 전주병원과 호성전주병원은 임직원들이 안정적인 환경에서 근무하며 일과 가정의 균형을 이룰 수 있도록 가족을 위한 다양한 격려와 소통의 기회를 마련하고 직원들의 기쁨과 어려움을 함께 나누고 가족 친화적인 조직문화를 조성하기 위한 관심과 지원을 이어갈 계획이다.