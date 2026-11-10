보령시, 진폐재해자 한마음대회 개최…광부들의 헌신 기려

충남 보령시가 산업화에 헌신한 진폐 재해자들의 노고를 위로하고 권익보호에 나섰다.
보령시는 10일 보령문화의전당에서 전국진폐재해자협회 보령시지부(지부장 이태영) 주관으로 ‘보령시 진폐재가 환자 한마음대회’를 개최했다.
이날 행사에는 진폐재해자와 가족 등 300여명이 참석해 화합을 다지고 건강증진과 권익보호를 위한 다양한 프로그램에 참여했다.
특히 재가진폐 환자들의 생활환경을 고려한 건강관리 교육과 산업재해 보상제도 안내 등 실질적인 지원에 중점을 뒀다.
한의학 전문가가 호흡기질환 예방수칙과 건강한 노후를 위한 생활습관을 설명했으며, 산재 전문가들은 산업재해보상보험제도와 요양급여 청구 절차, 산재 승인 시 유의사항 등을 안내했다.
참석자들을 대상으로 개별 법률 상담도 진행해 진폐 재해자들의 궁금증을 해소하고 권익보호를 위한 정보를 제공했다.
엄승용 보령시장은 “위험한 산업현장에서 희생하고 헌신해 온 진폐재해자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “건강증진과 권익보호는 물론 더 나은 생활환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
전국진폐재해자협회 보령시지부 관계자는 “진폐재해자와 가족들이 지역사회에서 소외되지 않고 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 권익보호에 힘쓰겠다”고 밝혔다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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