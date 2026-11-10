박병규 광산구청장 "비리혐의 인사를 민형배 시장 수행비서로 채용…인사 재고해 달라"

민형배 전남광주통합특별시장의 '내 사람 챙기기' 인사 논란에 대해 광주 기초단체장이 공개적으로 저격하며 정치권 내 자중지란으로 번지고 있다.

최근 언론보도로 과거 광주FC 유소년팀 돈을 횡령한 혐의로 구단에서 해임된 인물을 시장 수행비서(별정직 6급)로 채용한 사실이 드러난 가운데, 박병규 광산구청장이 10일 SNS를 통해 "시정의 동력을 위해 인사를 재고해 달라"며 공개적으로 직격탄을 날렸다.

▲박병규 광주 광산구청장ⓒ박병규 SNS 갈무리

논란의 중심에 선 별정직 6급 A씨는 현재 민형배 시장의 지근거리에서 일정을 수행하는 핵심 비서다.

<오마이뉴스> 보도에 따르면 A씨는 과거 시민구단인 광주FC에서 유소년팀을 관리하는 팀장급 직원으로 재직했다. 그는 2022년부터 약 2년 동안 학부모에게 시즌권을 판매한 뒤, 그 대금을 자신의 개인 계좌로 받고 구단계좌에 일부만 입금했다가 적발됐다. 이후 업무상 횡령 혐의로 벌금형을 받았다.

A씨는 민 시장이 국회의원 시절 보좌 역할을 했고, 지난 6·3 지방선거에도 민 시장 캠프에서 활동했다.

박 구청장은 "그간 민 시장의 여러 인사를 지켜보며 안타까움이 적지 않았지만 시장의 인사권과 자율성 측면에서 이해하려 했다"며 "하지만 이번 사안은 다르다. 횡령 문제로 해임되고 형사처벌까지 받은 인물을 수행비서로 채용한 것은 단순한 정무적 판단의 문제로 볼 수 없다"고 선을 그었다.

이어 "법적으로 임용이 가능하다는 설명만으로 시민 우려가 해소되지 않는다"며 "임용 가능 여부와 공직자로서의 도덕성은 엄연히 구분돼야 하며, 시민 세금이 투입되는 공공기관 비위자라는 점에서 더욱 신중했어야 한다"고 꼬집었다.

그러면서 "통합특별시가 안정적으로 자리 잡고 호남권 반도체 클러스터라는 장기적 국가 과제를 성공시키기 위해서는 시민들의 절대적인 신뢰와 지지가 필수적"이라며 "인사 논란으로 행정이 정치적 공방에 휘말리고 시민 신뢰가 무너진다면 기업도 투자하지 않을 것"이라고 경고했다.

박 구청장은 "때로는 자신의 판단을 지키는 것보다 한발 물러서서 재고하는 것이 더 큰 책임과 용기를 보여주는 일"이라며 "이번 인사에 대해 시장님의 결단으로 해결해 주시기를 정중히 요청드린다"고 촉구했다.

한편 윤상현 국민의힘 국회의원도 이날 SNS를 통해 "시민구단에서 횡령으로 쫓겨난 사람을 6급 수행비서로 채용한 민형배 시장의 인사 기준을 이해할 수 없다"며 "시민의 눈높이에는 한없이 둔감하면서 측근의 잘못에는 한없이 관대한 인사, 이것이 민형배 시장이 보여주는 시정의 민낯"이라고 꼬집었다.

이어 "시민의 혈세로 운영되는 시정은 선거를 도운 측근들에게 나눠주는 전리품이 아니다"라며 "시민의 신뢰보다 측근과의 인연을 앞세우는 시정이라면 그 피해는 결국 시민에게 돌아갈 것"이라고 경고했다.