CTX 서대전역 연장·KTX 증편 요구에 국토부 “종합 검토”

▲ 국회 보건복지위원회 박용갑 의원(더불어민주당, 대전 중구) ⓒ박용갑 의원실

충청권 광역급행철도(CTX)의 서대전역 연장과 KTX 증편 요구에 정부가 종합적인 검토 의사를 밝혔다.

더불어민주당 박용갑 의원(대전 중구)은 지난 9일 국회 예산결산특별위원회 경제부처 질의에서 홍지선 국토교통부 장관에게 CTX 서대전역 연장과 KTX 증편 등을 요청했다고 10일 밝혔다.

CTX는 총사업비 5조1335억원을 투입해 정부대전청사에서 청주국제공항까지 64.4㎞를 연결하는 광역급행철도 사업으로, 지난해 11월 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성조사를 통과했다.

박 의원은 CTX 종점을 서대전역까지 약 5㎞ 연장하고 이를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 요구했다.

서대전역은 KTX와 ITX가 운행 중이고 계룡~신탄진을 잇는 충청권 광역철도 1단계 사업도 추진되고 있어 CTX까지 연결되면 광역교통 환승거점으로서 기능이 강화될 수 있다는 설명이다.

홍 장관은 “지역 의견을 충분히 검토하고 사업의 경제성과 타당성 등을 종합적으로 살펴보겠다”고 답했다.

서대전역 KTX 증편 필요성도 제기됐다.

서대전역 KTX 이용객은 2022년 94만6000명에서 지난해 149만8000명으로 58.3% 증가했지만, 같은 기간 운행횟수는 주말 1회 증편에 그쳤다.

반면 이용객이 감소한 여수엑스포역과 정읍역, 밀양역, 순천역 등은 운행횟수가 3~10회 늘어난 것으로 나타났다.

박 의원은 이 같은 형평성 문제를 지적하며 내년 인천발 KTX 개통에 맞춘 서대전역 증편을 촉구했다. 홍 장관은 “요구사항이 반영될 수 있도록 종합적으로 검토하겠다”고 밝혔다.

서대전역 복합환승센터에 공공기관 2차 지방이전 대상 중 철도관련 기관을 유치하는