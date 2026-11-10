보령여성인력개발센터, 경력단절여성 창업 공모전 6개 팀 선정

▲보령여성인력개발센터가 '2026 경력단절여성 창업지원 공모전' 최종 발표심사 및 시상상을 개최하고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ보령여성인력개발센터

보령여성인력개발센터가 경력단절여성의 창업지원을 위한 공모전을 마무리했다.

보령여성인력개발센터는 한국중부발전 후원으로 진행한 ‘2026 경력단절여성 창업지원 공모전’ 최종 심사와 시상식을 지난 9일 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 경력단절여성의 경제활동 재개와 안정적인 창업기반 마련을 위해 추진됐다.

전국에서 40개 팀이 참가했으며 현장심사를 통해 11개 팀을 1차 선발한 뒤 최종 발표 심사에서 대상 1개 팀과 최우수상 5개 팀을 선정했다.

대상은 신재화 보령여성인력개발센터 대표의 ‘보령 남포 폐오석 웰니스 테라리움’이 차지했다.

버려지는 남포 폐오석을 치유·휴식용 상품으로 재탄생시켜 지역 자원의 부가가치를 높일 수 있다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

최우수상에는 김현진 마산여성인력개발센터 대표의 저활용 농산물 업사이클링 제조사업과 김수민 제주여성인력개발센터 대표의 제주바다 감성을 담은 입욕제 개발사업이 선정됐다.

박서리 대전여성인력개발센터 대표의 콘텐츠개발사업 ‘서리상점’, 이종근 서대문여성인력개발센터 대표의 ‘동충하초·꾸지뽕 활용 이너뷰티 젤리’, 이정현 서해검단여성인력개발센터 대표의 기능성 이너웨어 브랜드 ‘더온컴퍼니’도 최우수상을 받았다.

수상팀에는 대상 500만원, 최우수상 각 300만원 등 총 2000만원의 창업지원금이 지급된다. 지원금은 사업화와 초기 운영기반 구축에 활용될 예정이다.

도현수 한국중부발전 부장은 “경력단절여성들이 창의적인 아이디어로 새로운 사업을 일궈가는 데 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 지속가능한 상생가치를 창출하겠다”고 말했다.

유영미 보령여성인력개발센터 관계자는 “이번 공모전이 여성들의 역량을 발휘하고 창업 아이디어를 구체화하는 실질적인 발판이 되길 바란다”고 밝혔다.