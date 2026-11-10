조기 발생한 고병원성AI '빗장' 건다…임실군, 24시간 특별방역 체제 가동

▲임실군 가축방역 차량이 겨울철 고병원성 조류인플루엔자(AI) 유입을 막기 위해 관내 한 가금농가 축사 주변에서 집중 방제 소독 작업을 벌이고 있다. ⓒ임실군

전북 임실군이 올겨울 조기 발생한 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 관내 유입을 막기 위해 24시간 특별방역 체제를 가동하고 축산 차량 통제와 현장 소독을 강화한다.

10일 임실군에 따르면 임실군은 내년 2월까지를 '가축전염병 특별방역 대책기간'으로 정하고 유입 차단에 나섰다.

지난 4일 경기 연천군 산란계 농장에서 올겨울 첫 고병원성 AI가 확인된데 이어, 철새 도래로 전북 지역의 야생조류 바이러스 검출 위험이 커진 데 따른 선제 조치다.

군은 농업축산과 내에 종합상황실을 구축하고 2인 1조 24시간 비상근무 체계를 가동 중이다.

관촌면 슬치리 거점세척소독시설에는 전담 인력 8명을 3교대로 배치해 통행 축산 차량을 전수 소독하고 필증을 발급하고 있다.

이달 중순에는 강진면에 임시 소독통제초소를 추가 설치해 방역망을 넓힌다.

방역 여력이 부족한 소규모 가금 농가에는 공동방제단 차량과 살수차를 동원해 축사 진입로 생석회 도포 등을 지원한다.

야생조류 접촉 위험이 큰 섬진강 수계 인근 농가는 전담 공무원을 지정해 매일 방역 실태를 점검한다.

군은 관내 가축전염병 발생 즉시 재난안전대책본부로 대응 수위를 격상할 방침이다.

한득수 임실군수는 "고병원성 AI는 선제적인 차단 방역과 철저한 현장 소독만이 유일한 예방책"이라며 "가금 농가에서도 외부인 및 차량 출입 통제, 축사 내·외 소독, 장화 갈아신기 등 기본 방역 수칙을 철저히 준수해 주시길 바란다"고 말했다.