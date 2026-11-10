청정 배추와 흑돼지 수육의 만남… '제8회 진안고원 김치보쌈축제' 14일 개막

청정 고원지대의 특산물을 활용해 온 가족이 김장문화를 나누는 축제의 장이 열린다.

전북특자도 진안군은 14일부터 15일까지 이틀간 진안군 로컬푸드직매장 일원에서 '제8회 진안고원 김치보쌈축제'를 개최한다고 밝혔다.

이번 축제는 일교차가 큰 고원지대에서 자라 식감이 아삭하고 속이 알찬 진안고원 배추를 핵심 콘텐츠로 내세웠다. 대표 프로그램인 '우리집 김치담그기' 사전예약 체험(420가구)은 이미 조기 마감되며 뜨거운 관심을 입증했다.

▲ⓒ '제8회 진안고원김치보쌈축제' 포스터

행사장 현장에서는 10kg·20kg 단위의 대용량은 물론, 한 접시·반 포기·한 포기 등 소량 단위 구매 및 체험도 가능해 방문객들이 필요에 맞춰 진안고원 김치를 즐길 수 있다.

풍성한 먹거리 프로그램도 마련된다. 먹거리 부스에서는 진안 특산물인 흑돼지로 만든 수육과 갓 담근 김치를 함께 선보인다.

아울러 지역 주조장의 막걸리를 잔당 1,000원에 제공하는 '천원막걸리존'과 지역 축산물을 맛볼 수 있는 '로컬바비큐존'이 함께 운영된다.

이 밖에도 △김치마을 팝업존 △어린이 팡팡놀이터 △떡·마시멜로를 직접 구워 먹는 ‘고원구이존’ 등 온 가족이 즐길 수 있는 체험 공간과 무대 공연이 다채롭게 펼쳐질 예정이다.

전춘성 진안군수는 "진안고원의 우수한 농산물로 직접 김장을 담그고 다양한 먹거리와 체험을 즐길 수 있도록 준비했다"며 "가족·연인과 함께 진안의 깊어가는 가을 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.