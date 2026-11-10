태백시, 태권도·핸드볼팀 창단한다…“이게 진짜 스포츠도시”

태백시가 바이애슬론과 레슬링팀 운영 체계를 대폭 강화하고 신규 종목을 창단하는 등 직장운동경기부의 경쟁력을 본격적으로 높여 나가기로 했다.

태백시는 기존 실업팀 지원을 확대하는 한편 오는 2027년 1월 태권도팀을 공식 출범한다.

▲태권도대회. ⓒ태백시

이어 같은 해 하반기에는 핸드볼팀을 추가로 창단할 계획이다.

종목별 선수 육성 기반을 다져 스포츠도시로서의 경쟁력을 극대화하겠다는 구상이다.

태백시 직장운동경기부는 그동안 각종 전국대회에서 성과를 내며 지역의 스포츠 위상을 높여왔다.

바이애슬론팀은 전국동계체육대회와 문화체육관광부장관컵 등 주요 대회에서 선수단 전원이 메달권에 진입하는 경기력을 입증했다.

레슬링팀 역시 제주특별자치도에서 열린 제107회 전국체육대회에서 금메달 1개와 동메달 1개를 땄다.

국가대표 선발전, 대통령기, 경찰청장기 등에서도 금메달 8개를 비롯해 다수의 메달을 획득하며 저력을 보였다.

태백시는 선수들이 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 지원 체계를 다각화하기로 했다.

전국 무대에서 활약하는 소속 선수단을 시민과 관광객들에게 알리기 위한 홍보도 병행한다.

태백시 관계자는 "전국 각지에서 우수한 성적을 거두며 태백시의 위상을 높여준 선수들의 노고에 감사드린다"며 "선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 지원하고 신규 종목 창단과 체계적인 운영을 통해 스포츠도시 태백의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.