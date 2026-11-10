임실군, 내달 4일까지 유기질비료 지원 접수…20㎏ 한 포대에 1000원

▲ⓒ임실군

전북 임실군이 농가 경영비 부담을 덜고 친환경 농업 기반을 다지기 위해 '천원퇴비'를 포함한 2027년도 유기질비료 지원 사업 추가·변경 신청을 받는다.

10일 임실군에 따르면 이번 신청은 오는 12월 4일까지 농지 소재지 읍·면사무소에서 진행된다.

지난 6월 정기 신청을 놓쳤거나 기존 신청 내용을 바꾸려는 농업인이 대상이다.

지원 품목은 유기질비료 3종(혼합유박·혼합유기질·유기복합비료)과 부숙유기질비료 2종(가축분퇴비·퇴비)이다.

기본 지원단가는 20㎏ 한 포대당 유기질비료 1600원, 부숙유기질비료는 등급에 따라 1300원에서 1600원까지 차등 지원한다.

특히 군은 내년부터 농가가 지역 생산 퇴비를 20㎏ 한 포대당 1000원에 살 수 있도록 지원 폭을 넓힌다.

이를 통해 경종농가의 비료 구입비 부담을 낮추고, 지역 가축분뇨를 퇴비화해 농경지에 다시 환원하는 자연순환 농업을 정착시킬 계획이다.

대상자 선정 결과와 비료 공급 일정은 심사 후 개별 안내된다.