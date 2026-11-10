김세종 강원도의원 “정쟁 멈추고 여야 넘어 도민만 바라보자”

김세종 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·횡성1)이 9일 2026년 강원특별자치도청 기획조정실 대상 행정사무감사에서 기획조정실이 도정의 컨트롤타워로서 성공적인 도정 운영을 위해 최선을 다해달라고 당부했다.

김세종 의원은 집행부 조직개편을 앞둔 중요한 시점임을 지적하고 "기획조정실은 강원특별자치도 미래설계와 발전의 포괄적 근거와 규정을 담아낼 강원특별법 완성에 각별한 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.

▲김세종 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·횡성1). ⓒ강원특별자치도의회

특히 국무총리 산하 강원특별자치도 지원위원회가 형식에 그치지 않고 도에 실질적인 도움이 될 수 있도록 집행부 차원의 선제적이고 적극적인 대응을 주문했다.

아울러 김세종 의원은 최근 정치적 쟁점으로 떠오른 강릉 데이터센터 유치 문제와 관련해 "더 이상의 정쟁은 강원도민과 도정 발전에 아무런 도움이 되지 않는다"고 강조했다.

이어 "강원도민의 시각과 입장에서 대승적인 자세와 태도가 필요하다"며 "집행부는 물론 강원특별자치도의회 차원에서도 여야를 떠나 도민만을 바라보고 지혜로운 해법을 함께 찾아 나가자"고 제안했다.