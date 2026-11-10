자연휴양림, 텅 비거나 꽉 차거나…이동호 강원도의원 “맞춤 대책 세워야”

강원특별자치도 내 자연휴양림 가동률 격차가 최고 37%p까지 벌어진 것으로 나타나 운영 활성화를 위한 현장 맞춤형 대책 마련이 시급하다는 지적이 나왔다.

이동호 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·동해1)은 9일 제350회 정례회 산림환경국 행정사무감사에서 "현재 도내 운영 중인 자연휴양림 가동률이 최저 50%에서 최고 87%까지 큰 편차를 보이고 있다"고 지적했다.

▲이동호 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·동해1). ⓒ강원특별자치도의회

이동호 의원은 "시설별 관광 홍보 강화, 노후 시설 개선, 맞춤형 탄력 요금제 및 지역 소비 연계 시스템 도입 등 다각적인 검토를 통해 산림휴양시설 운영 활성화에 적극적으로 나서야 한다"고 강조했다.

이어 사방댐 준설 사업과 관련해 "진입로가 없어 준설 작업 자체가 불가능한 지역이 발생하고 있다"며 "토지 소유주를 적극적으로 설득하는 등 행정에서 동원할 수 있는 가능한 방안을 강구해 진입로를 확보해 달라"고 당부했다.

임도 안전 관리 대책도 함께 주문했다.

이동호 의원은 "국립공원공단 통계를 보면 2011년부터 10년간 전체 산사태의 15% 정도가 임도에서 발생했다"며 "재난을 방지하고자 만든 임도가 재난의 원인이 되지 않고 본연의 산림 관리 기능을 유지할 수 있도록 철저히 관리해야 한다"고 말했다.

끝으로 다량배출사업장의 자발적 미세먼지 감축 협약에 대한 실효성 확보를 촉구했다.

강원특별자치도는 2029년까지 대기오염물질 27.8% 감축을 목표로 도내 발전사 및 시멘트사 총 11곳과 자발적 감축 협약을 체결한 상태다.

이동호 의원은 "기업들의 자발적 참여에 의존하는 만큼 한계가 있더라도 협약이 실제적인 미세먼지 저감 효과로 이어질 수 있도록 실효성을 높일 수 있는 방안을 마련해 달라"고 덧붙였다.