도로 확장·주차장 조성…정선군, 별어곡역 시가지 대폭 정비

정선군이 남면 문곡리 별어곡역 일원 시가지 환경 개선을 위한 기반 조성에 나섰다.

정선군은 도로 폭이 협소해 대형차량 통행에 따른 안전사고 우려를 제기해 온 남면 문곡시가지 일대를 대상으로 도로 확장과 주차장 조성을 중심으로 한 시가지 정비사업을 연차적으로 추진하고 있다고 밝혔다.

▲별어곡역 시가지 정비사업. ⓒ정선군

이번 사업은 남면 문곡1리 별어곡역 주변을 대상으로 추진한다.

도로는 총 634m 구간을 폭 14m로 확장하고 주차장을 조성하는 등 시가지 교통환경을 정비하기로 했다.

사업 기간은 2027년까지이며, 총사업비 60억 원을 투입한다.

정선군은 주민 건의를 바탕으로 2022년 시행방침을 수립한 이후 실시설계 용역과 강원특별자치도·국토교통부 사전 협의, 주민설명회 개최, 정선군 관리계획 변경 결정을 차례로 마쳤다.

2027년까지 사업을 완료할 계획이다.

문곡시가지 일대에서는 생활체육시설, 휴식 공간, 대중교통 기반시설 확충도 이어졌다.

2025년 6월 문을 연 남면 문곡 그라운드골프장은 사업비 9억 원을 투입해 3,000㎡ 규모로 조성했으며 관리동, 화장실 등 부대시설을 갖춘 개방형 체육시설로 운영하고 있다.

이와 함께 인근 유휴 부지에는 2,500㎡ 규모의 억새 테마 실외 정원을 조성해 주민 휴식 공간이자 관광객 쉼터로 활용하고 있다.

남면 별어곡 버스공영차고지 조성을 완료하면서 주민들의 대중교통 접근성과 이용 편의성도 향상됐다.

정선군은 도로 확장과 주차장 조성을 마무리하면 대형차량과 일반 차량이 혼재하면서 발생할 수 있는 교통 위험을 줄이고 주차 편의와 시가지 경관을 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

인근 체육시설, 정원, 버스공영차고지 등 기존 기반시설과 연계해 주민들의 생활 편의를 높일 방침이다.

이기영 정선군 도시과장은 "문곡시가지 도시환경 정비사업은 단순한 도로 확장을 넘어 생활체육, 휴식 공간, 교통 인프라를 함께 확충하는 종합적인 시가지 개선 사업"이라며 "주민 안전 확보와 생활환경 개선이 체감될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.