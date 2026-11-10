오송역~인천공항간 시외버스 운행된다

▲오송역과 인천공항을 오가는 시외버스가 오는 20일부터 운행돼 주민과 오송역 이용객의 편의를 도모할 것으로 기대된다 ⓒ프레시안(DB)

오송역에서 인천공항으로 가는 시외버스가 오는 20일부터 본격 운행돼 오송역 이용객과 오송지역 주민들의 인천공항 이동에 도움을 줄 것으로 기대된다.

행정중심복합도시건설청과 충북도는 오는 20일부터 오송역 버스환승센터와 인천국제공항을 연결하는 시외버스를 본격 운행한다고 10일 밝혔다.

오송역~인천공항간 시외버스는 오송역 버스환승센터 8번 승차홈에서 새벽 4시와 오후 5시 하루 2회 운행하며, 인천공항에서는 오전 8시5분과 오후 8시 20분에 각각 출발한다.

이 버스는 청주북부터미널(오창)도 경유한다.

현재 오송역 버스환승센터는 한국철도공사(코레일)와 청주시가 맺은 업무협약에 따라 시내버스 전용 공간으로 제한되어 있어 인천공항행 시외버스의 환승센터 진입을 할 수 없도록 돼 있다.

이로 인해 오송 지역 주민과 오송역 이용객들은 공항버스를 이용하기 위해 청주나 천안 등 인근 지역으로 이동하거나 환승 과정을 거치는 등 불편을 겪어왔다.

이러한 문제점을 파악한 충북도는 불편 해소를 위해 코레일과 적극적인 협의를 벌이면서 기존 업무협약 및 환승센터 운영 여건 등을 고려하여 합리적인 해결 방안을 마련해왔다.

또한 행복청이 주관하는 행복도시권 광역교통협의회에 해당 안건을 건의해 협의회의 논의를 거쳤으며 이후 국토교통부, 행복청, 청주시, 코레일 등 관계기관과의 협의를 통해 타당성을 설득해왔다.

특히 지난 5월 오송이장단협의회를 중심으로 한 오송 주민들은 시외버스 운행 건의 서명부를 전달하는 등 교통편의 개선을 위한 노력에 힘을 보탰다.

여기에 행복청과 충북도의 적극적인 협력으로 지난 9월28일 청주시와 한국철도공사 대전충남본부 간 '별도 합의한 노선 예외 허용'을 골자로 한 업무협약서 변경을 체결함으로써 오송역과 인천공항을 오가는 노선의 운행을 시작할 수 있었다.

강병구 행복청 교통계획과장은 “이번 오송역 인천공항행 시외버스 운행은 관계기관 간 협력을 통해 주민들의 교통 불편을 개선한 뜻깊은 사례”라며, “앞으로도 행복도시권 광역교통협의회를 통해 지역 교통현안을 함께 해결하고, 행정수도 세종의 광역교통 접근성과 대중교통 이용편의를 높이는데 노력하겠다”고 밝혔다.

유인웅 충북도 교통철도과장은 “관계기관과의 긴밀한 협력과 행복청의 적극적인 지원, 그리고 지역 주민들의 뜻이 더해져 결실을 맺게 되었다”며 “이번 시외버스 운행 개시로 오송 주민은 물론 오송역을 이용하는 도민들의 인천공항 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 앞으로도 도민들의 교통 편의 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.