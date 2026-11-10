산림 탄소흡수 성과 전국 최고…강원도, 산림청 평가 ‘우수기관’

강원특별자치도가 산림청 주관 '2026년 산림탄소흡수원 지수 시범 평가'에서 '우수기관'으로 선정됐다.

이번 평가는 산림청이 전국 17개 광역 시·도를 대상으로 기후변화 대응을 위한 지자체별 산림탄소흡수원 유지 및 증진 성과를 측정한 결과다.

▲백두대간생태수목원. ⓒ강원특별자치도

산림청은 조림, 숲가꾸기, 국산목재 이용 등 추진 실적을 종합 평가해 최종 3개 시·도를 우수기관으로 뽑았다.

강원특별자치도는 산림경영을 통한 탄소흡수 실적 6점, 국산목재 이용에 따른 탄소저장량 6점, 목조건축물에 이용된 목재자원의 국산재 여부 5점, 신규 조림·숲가꾸기·목재수확 공간정보 등록 6점 등 다양한 분야에서 고득점을 받아 우수기관으로 이름을 올렸다.

강원특별자치도는 산림청의 '2026년 숲가꾸기 우수사례 평가'에서도 성과를 냈다.

강원특별자치도 산림과학연구원의 산불예방숲가꾸기 사업지가 '장려'를 수상하며 전국 지자체 중 유일하게 수상 명단에 올랐다.

강원특별자치도 산림과학연구원은 백두대간생태수목원 주변 산불예방숲가꾸기를 통해 이용객 안전과 산림휴양 기능을 동시에 높였다.

기존 소화시설과 연계해 산불 확산 저지 기능을 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

김규하 강원특별자치도 산림환경국장은 "앞으로도 산림탄소흡수원 확충을 위해 강원도와 시·군이 함께 지속해서 노력하겠다"며 "숲가꾸기 우수사례를 전파해 체계적인 숲 관리와 지속 가능한 산림경영 기반 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.