강원도, 태백·평창·고성 6836세대에 도시가스 공급…국비 217억 확보

강원특별자치도가 산업통상자원부 주관 '2026년 도시가스 공급배관 건설지원 사업' 공모에 최종 선정돼 국비 217억 원을 확보했다.

이번 공모 선정으로 강원특별자치도는 태백시·평창군·고성군 3개 시·군에 총 322억 4000만 원(국비 216억 9000만 원, 도비 13억 9000만 원, 시군비 58억 9000만 원, 도시가스사 32억 7000만 원)을 투입한다.

▲출입기자 간담회하는 우상호 강원특별자치도지사. ⓒ강원특별자치도

약 42.7km의 공급배관을 건설해 6836세대에 도시가스를 공급할 계획이다.

사업 대상 지역은 태백시 문곡소도동, 평창군 진부면, 고성군 거진읍이다.

강원특별자치도는 이번 사업을 통해 도시가스 공급 기반을 확충하고 대규모 수요처를 확보해 공급 효율성을 높이기로 했다.

장기적으로 도시가스 공급비용을 절감하고 요금 인하 여건을 개선하는 데 기여할 것으로 기대한다.

아울러 상대적으로 비싼 연료를 사용하던 지역 주민의 연료비 부담을 완화하고 에너지 복지 사각지대를 해소해 지역 간 에너지 불균형도 개선할 방침이다.

강원특별자치도는 2015년부터 도내 도시가스 미공급 지역의 공급시설 설치를 지원하며 보급 확대를 지속해서 추진했다.

하지만 지방 재정 여건으로 대규모 보급 확대에는 어려움을 겪어 왔다.

이번 국비 확보로 지방재정 부담을 줄이고 대규모 공급배관 건설사업 추진에 탄력이 붙게 됐다.

이에 따라 그동안 재정 여건 등으로 도시가스 공급이 어려웠던 지역의 에너지 복지 향상에 이바지할 전망이다.

한영선 강원특별자치도 산업국장은 "이번 공모 선정은 도시가스 공급이 어려웠던 지역의 에너지 복지 사각지대를 해소하고 도내 도시가스 공급 기반을 한층 확대하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 도시가스 보급 확대를 통해 도민의 연료비 부담을 완화하고 지역 간 에너지 격차를 줄여 나가겠다"고 말했다.