전재수 vs 부산시의회 또 충돌…부산교통공사 사장 행감장 퇴장

전재수 부산시장이 시의회의 '부적격' 의견에도 임명한 김태호 부산교통공사 사장이 행정사무감사장에서 퇴장하면서 인사권을 둘러싼 부산시와 시의회의 갈등이 다시 불거졌다.

10일 부산시의회에 따르면 건설교통위원회는 이날 오전 부산교통공사 행정사무감사에서 김 사장에게 자진 퇴장을 권고했다. 김 사장은 의원들에게 인사한 뒤 감사자료를 챙겨 회의장을 떠났다.

조상진 건설교통위원장은 시의회가 인사청문회에서 부적격 의견을 채택했는데도 부산시가 임명을 진행한 데 강한 유감을 표했다. 공사의 만성적인 재정적자와 함께 인력 증원 규모가 당초 13명에서 35명으로 확대된 점도 문제 삼으며 경영능력에 의문을 제기했다.

▲지난달 22일 오후 부산 금정구 부산교통공사 노포차량기지 내 노동조합 대회의실에서 부산지하철노조와 부산교통공사의 2026년 19차 단체교섭이 시작되고 있다. ⓒ연합뉴스

앞서 부산시는 지난달 21일 김 사장을 임명하면서 당시 23일로 예고된 노조 총파업과 장기화한 기관장 공백을 고려했다고 설명했다. 시의회의 우려와 후보자의 경영 역량 등을 종합적으로 검토했으며 임명을 제한할 중대한 결격 사유는 확인되지 않았다는 입장이다.

실제 김 사장은 취임 직후 노사 최종 교섭에 참여했으며 공사 노사는 지난달 23일 신규 인력 35명 충원 등에 잠정 합의해 총파업을 철회했다. 교대근무 결원 해소를 위한 29명 추가 증원을 부산시에 요청하는 내용도 별도로 포함됐다. 다만 합의 인원의 실제 채용 여부와 재정적 영향은 구분해 살펴볼 사안이다.

전 시장은 임명 당시 시의회의 의견을 무겁게 받아들인다면서 노사 갈등 해소와 철도 안전관리 등 시급한 현안 해결을 당부했다. 부산시도 임명 이후 공사의 책임경영과 성과에 대한 점검을 강화하겠다는 방침을 밝혔다.

김 사장은 이날 퇴장 이후 의회의 뜻을 존중하고 시민을 위한 경영 성과로 우려를 해소하겠다는 입장을 밝혔다. 인사 갈등이 행정사무감사까지 이어진 가운데 노사합의에 따른 인력 운영과 재정 부담, 도시철도 안전관리 등에 대한 실질적인 검증이 남아 있다.