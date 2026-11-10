"해결 약속한 민주당, 전화도 안 받아"…우창코넥타 해고자, 김민석 의원실 농성 돌입

300일 넘게 복직을 요구하며 거리에서 싸워 온 우창코넥타 해고자들이 김민석 더불어민주당 대표 의원실 점거 농성에 돌입했다. 지난 7월 민주당 을지로위원회가 사태 해결을 약속했으나, 이후 연락조차 제대로 받고 있지 않다는 이유에서다.

이들은 모베이스전자의 자회사 우창코넥타에서 일해왔으나 회사가 폐업해 일자리를 잃었고, 이후 모베이스전자가 노조를 겨냥해 '기획 파산'을 벌였다는 의혹을 제기 중이다.

'우창코넥타 집단해고 사태 해결 촉구 공동대책위원회'는 10일 "우창코넥타 기획 파산 및 집단해고 사태 해결을 위해 당 대표가 직접 나서라"고 촉구하며 국회에 있는 김 대표 의원실 점거농성에 돌입했다.

대책위는 그간 "청와대와 국회를 찾아갔고, 수많은 정치인과 정부 관계자들에게 문제 해결을 요구했다"며 "그러나 돌아온 것은 책임 있는 답변이 아니라 외면과 무책임, 그리고 반복되는 떠넘기기였다"고 밝혔다.

이어 "더욱 분노스러운 것은 집권여당인 민주당의 태도"라며 지난 7월 해고자들이 민주당 중앙당사를 점거한 뒤 "을지로위원회가 책임지고 해결하겠다고 약속했다. 그러나 그 약속은 또다시 뒤집혔다. 을지로위에서 당 환노위 노동국으로 업무를 이관했고, 이제는 연락조차 제대로 받지 않고 있다"고 농성 이유를 밝혔다.

대책위는 "민주당은 누구를 위한 정당인가? 집권여당이 노동자들의 절박한 호소를 이렇게 외면해도 되는 것인가"라며 "민생을 말하고, 정의를 말하고, 공정을 말하고, 노동 존중을 외치면서 정작 억울하게 일터에서 쫓겨난 노동자들의 문제는 왜 해결하지 않는가"라고 질타했다.

이어 "정치는 힘없는 국민의 목소리를 듣고, 거대 자본의 횡포 앞에 무너진 약자의 삶을 지켜주는 것이어야 한다. 그것이 정의이고, 공정이며, 노동이 존중받는 사회의 출발"이라며 우창코넥타 집단 해고 사태 해결을 위한 김 대표와 민주당의 책임 있는 대응을 촉구했다.

전국민주노총조합총연맹도 이날 성명에서 "노동자들이 오늘 김 대표 의원실에서 무기한 농성에 들어간 것은 더 이상 기다릴 수 없기 때문"이라며 민주당 차원의 사태에 대한 대응 및 '기획 파산' 의혹에 대한 정부와 수사기관의 조사를 촉구했다.

앞서 우창코넥타 해고노동자 80여 명은 지난 1월 22일 갑작스러운 해고 통보를 받았다. 법원이 모베이스전자의 자회사인 우창코넥타에 대한 파산을 선고한 데 따른 것이었다. 이에 대해 해고자들은 모베이스전자가 2019년 우창코넥타를 인수한 뒤 2020년 노조가 생기자 자산 매각, 불리한 거래 등으로 270억 원의 자금을 유출해 파산을 유도했다는 의혹을 제기 중이다.

고용노동부는 지난 9월 30일 천안지청 노동감독관 20여 명을 투입해 경기 수원 모베이스전자 본사를 압수수색하는 등 '기획 파산' 의혹에 대한 조사를 하고 있다.