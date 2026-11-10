도쿄·오사카 넘어 나고야 공략…강원관광재단, 일본 ‘제3시장’ 뚫는다

강원관광재단이 지난 5일 일본 나고야 힐튼호텔에서 열린 '2026 K-관광 비즈니스데이 in 나고야'에 참가해 일본 중부지역 현지 업계를 대상으로 강원 관광 홍보 활동을 펼쳤다.

이번 행사가 열린 나고야는 아이치현을 중심으로 기후·미에·시즈오카 등을 아우르는 일본 중부지역의 중심 도시다.

▲2026 K-관광 비즈니스데이 in 나고야. ⓒ강원관광재단

도쿄·오사카와 함께 일본 3대 도시권으로 꼽힌다.

강원관광재단은 방한 수요가 집중된 도쿄, 오사카 등 기존 주력 시장에서 나아가 이 지역을 '제3의 방한시장'으로 보고 현지 여행업계와의 접점 확대에 집중했다.

한국관광공사 오사카지사가 주관한 이번 행사는 일본 중부지역의 방한 수요 확대 기반을 조성하고 한·일 관광업계 간 비즈니스 교류를 활성화하기 위해 열렸다.

행사에는 국내 지방자치단체와 지역관광추진조직, 관광벤처 등 약 25개 기관이 참가했다.

일본 측에서는 JTB, 한큐교통사 등 주요 여행사와 항공사 관계자 약 100명이 참석해 성황을 이뤘다.

강원관광재단은 이날 한국관광설명회 발표와 1:1 비즈니스 상담회 등에 참여해 다채로운 강원 관광 콘텐츠를 알렸다.

특히 설명회에서는 지방공항과 연계한 지역 관광 콘텐츠를 집중 소개했다.

상담회에서는 현지 여행사 관계자들과 신규 여행 상품 개발 가능성을 심도 있게 논의했다.

이어 열린 '한일관광교류의 밤' 만찬 및 네트워킹 세션에서는 일본 주요 여행업계 관계자들과 직접 소통하며 협력 네트워크를 다졌다.

현지 업계 관계자들은 강원의 차별화된 관광 자원과 전시 복합 산업 인프라에 큰 관심을 보이며 향후 실질적인 상품화 연계 방안에 높은 기대감을 나타냈다.

윤태환 강원관광재단 본부장은 "이번 나고야 비즈니스데이 참가를 통해 일본 중부지역 업계에 강원 관광 콘텐츠가 지닌 높은 경쟁력과 매력을 다시 한번 각인시켰다"며 "도쿄·오사카를 넘어 일본 방한시장의 저변을 넓힐 수 있도록 앞으로도 현지 주요 여행사들과의 굳건한 협력 관계를 바탕으로 일본 관광객들이 사계절 내내 강원을 찾을 수 있도록 맞춤형 관광 상품 개발과 유치 활동에 총력을 다하겠다"고 말했다.