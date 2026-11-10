홍지영 태백시의원, 국회 찾아 영동권 심뇌혈관센터 추가 지정 건의

홍지영 태백시의원이 영동권 권역심뇌혈관질환센터 추가 지정을 위한 건의안 이송 후 첫 후속 의정활동으로 10일 국회를 방문해 박지원 국회의원을 만났다.

이날 방문에는 홍지영 태백시의원과 임향숙 태백시보건소 과장이 함께했다.

▲영동권 심뇌혈관센터 추가 지정 건의. ⓒ태백시의회

이들은 영동권의 심뇌혈관질환 대응체계 강화와 권역심뇌혈관질환센터 추가 지정 필요성을 설명하고 국회 차원의 관심과 지원을 요청했다.

홍지영 의원은 지난 9월 18일 태백시의회에서 '영동권 권역심뇌혈관질환센터 추가 지정을 위한 건의안'을 대표 발의해 채택했다.

해당 건의안은 대통령비서실장, 국회의장, 국무총리비서실장, 국무조정실장, 보건복지부 장관, 이철규 국회의원, 강원특별자치도지사 등 관계기관에 이송됐다.

이번 국회 방문은 건의안 전달에 그치지 않고 실제 정부 정책과 제도 개선으로 이어질 수 있도록 국회 현장 대응에 나섰다는 점에서 의미가 크다.

현재 강원특별자치도에는 권역심뇌혈관질환센터가 1곳만 지정돼 있어 영동권 주민들은 심뇌혈관 응급상황 발생 시 의료 접근성 측면에서 상대적으로 불리한 상황이다.

특히 태백을 비롯한 영동권은 산악지형과 겨울철 폭설, 결빙 등 지역적 특성으로 응급환자의 신속한 이송과 전문치료에 어려움을 겪고 있다.

홍지영 의원은 이날 면담에서 "심뇌혈관질환은 몇 분의 차이가 생명과 직결되는 질환인 만큼 거주지역에 따라 골든타임의 기회가 달라져서는 안 된다"며 영동권 권역심뇌혈관질환센터 추가 지정의 필요성을 강조했다.

이어 "지난 9월 태백시의회에서 건의안을 채택한 것은 시작에 불과하다"며 "건의안이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 국회, 정부, 강원특별자치도와 지속해서 소통하고 후속 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

아울러 "태백을 포함한 영동권 주민들이 응급상황에서 보다 신속하고 전문적인 치료를 받을 수 있도록 의료 접근성 개선과 필수의료 기반 확충에 끝까지 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.

홍지영 의원은 앞으로도 영동권 권역심뇌혈관질환센터 추가 지정이 정부 정책과제로 반영될 수 있도록 관계기관과 협의하고 지역 국회의원 및 국회와의 연계를 강화할 계획이다.