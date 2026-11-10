부산 중증·중등증 외상환자 타지역 이송 53.8% 감소

부산에서 발생한 중증·중등증 외상환자의 타지역 이송이 절반 이상 줄고 부산대병원으로의 전원 소요시간도 74분가량 단축되는 등 지역 내 응급의료 대응체계가 개선된 것으로 나타났다.

10일 부산시에 따르면 '부산형 지역외상의료체계 구축 시범사업' 성과를 분석한 결과 중증·중등증 외상환자의 타지역 이송 건수는 지난해 월평균 6.5건에서 올해 6~8월 월평균 3건으로 53.8% 감소했다.

▲부산형 지역외상의료체계 구축 시범사업의 중심 의료기관인 부산대학교병원 전경. ⓒ프레시안

이번 사업은 부산대병원 권역외상센터를 중심으로 센텀종합병원과 좋은삼선병원 등 지역외상거점병원을 연결하는 방식이다. 권역외상센터는 고난도 수술과 집중치료를, 거점병원은 초기 처치와 환자 안정화를 맡아 치료 단계별 역할을 분담했다.

지역외상거점병원의 환자 수용 비중도 지난해 10.2%에서 올해 19.6%로 9.4%포인트 높아졌다. 중증환자는 10.6%에서 18.6%, 중등증환자는 9.9%에서 20.1%로 각각 증가했다.

이송 과정에서도 변화가 확인됐다. 중증환자의 병원 선정시간은 평균 24.3분에서 21.5분으로, 이송시간은 15.3분에서 12.1분으로 줄었다. 특히 부산대병원으로 전원되는 외상환자의 평균 소요시간은 332.3분에서 258.1분으로 74.2분 단축됐다.

부산시는 지난 4월 센텀종합병원과 좋은삼선병원을 지역외상거점병원으로 지정하고 전담인력 확보와 24시간 대응체계 구축을 지원해 왔다. 앞으로 외상환자 중증도 분류의 정확도를 높이고 소방·의료기관 간 협력을 강화해 불필요한 전원과 이송 지연을 최소화할 계획이다.

전재수 부산시장은 "중증외상환자는 사고 직후 얼마나 신속하게 적정한 치료를 받느냐가 생존과 직결된다"며 "권역외상센터와 지역외상거점병원, 소방 간 협력을 더욱 강화해 부산에서 발생한 외상환자가 부산 안에서 신속하고 적정한 치료를 받을 수 있는 지역완결형 외상의료체계를 확실히 정착시켜 가겠다"고 밝혔다.