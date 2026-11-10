하나금융그룹, 춘천시에 성금 8000만 원 전달

하나금융그룹이 10일 춘천시청 접견실에서 춘천 지역 취약계층의 복지 증진을 위한 기부금 8000만 원을 전달했다.

이번 기부금은 지난 6월 춘천 남춘천 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 '하나은행 인비테이셔널' 골프대회를 통해 마련했다.

▲기부금 기탁. ⓒ춘천시

대회 참가 선수들의 상금 일부와 하나금융그룹의 기부금 그리고 대회 기간 진행한 다양한 나눔 행사를 모아 총 8000만 원을 조성했다.

기부금은 강원사회복지공동모금회를 통해 춘천 지역 사회복지기관 6곳에 지원한다.

춘천남부노인복지관과 치매전담요양원의 시설 환경 개선을 비롯해 청소년문화의집 음악 기자재 교체, 아이돌봄 종사자 지원 프로그램, 아동돌봄 공간 개선 및 가족센터 교육 기자재 확충 등에 사용할 예정이다.

육동한 춘천시장은 "춘천에서 열린 대회를 계기로 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다"며 "이번 기부가 지역 복지시설을 이용하는 시민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

전달식에 참석한 이호성 하나은행장은 "'하나은행 인비테이셔널'을 통해 조성한 기부금이 대회 개최지인 춘천 지역의 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 스포츠를 통한 나눔의 가치를 확산하고 지역사회와 함께 성장하는 상생의 가치를 지속해서 실천해 나가겠다"고 밝혔다.