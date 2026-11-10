기장 학리·이천항 '100억 어촌뉴딜' 낙점, 두 항구·마을 '한 생활권'

부산 기장군 학리항과 이천항, 배후마을을 하나의 생활권으로 묶는 100억원 규모의 어촌 재생사업이 해양수산부 공모에서 최종 선정됐다.

10일 기장군에 따르면 학리·이천생활권이 해양수산부의 '2027년 어촌뉴딜3.0 사업' 어촌회복형 대상지로 선정됐다. 군은 국비 70억원과 시비 9억원 등 79억원을 확보했으며 군비 21억원을 더해 2027년부터 4년간 사업을 추진한다.

▲해양수산부 '2027년 어촌뉴딜3.0 사업' 대상지로 선정된 기장군 학리·이천생활권 종합계획도. ⓒ기장군 제공

이번 사업은 개별 어항 정비를 넘어 인접한 두 항구와 배후마을의 생활·안전 기반시설을 함께 개선하는 통합 재생사업이다. 어업인의 작업환경 개선과 주민 생활서비스 확충을 동시에 추진하는 데 초점을 맞췄다.

학리항은 어항 환경개선과 어구 보관·공동작업 공간 등 어업시설 정비를 중심으로 추진한다. 이천항 역시 어항시설과 생활환경을 정비해 어업인의 작업 여건과 주민 정주환경을 개선할 계획이다.

주민 공동체 활동과 생활서비스의 거점인 '어촌스테이션'도 조성한다. 주민 역량강화와 공동체 활성화 프로그램을 연계해 시설 개선이 실제 생활환경 변화로 이어지도록 한다는 구상이다.

기장군은 공모 준비 단계부터 부군수를 위원장으로 하는 행정협의회와 지역협의체를 구성해 주민 의견을 사업계획에 반영했다. 내년 기본계획 수립 과정에서 주민 의견 수렴과 전문가 자문을 거쳐 세부 사업내용을 확정하고 해양수산부 승인과 시행계획 수립 등 후속 절차를 진행할 예정이다.

우성빈 기장군수는 "이번 어촌뉴딜3.0 사업 선정은 학리·이천 주민과 어촌계, 행정이 한마음으로 준비해 온 값진 결실"이라며 "학리항과 이천항을 어업인과 주민 모두가 살고 싶은 어촌으로 조성해 기장 해안의 새로운 활력 거점으로 키워 나가겠다"고 밝혔다.