부산항만공사·삼성SDS 'AI 스마트항만' 맞손, 글로벌 물류까지 협력 확대

부산항만공사가 삼성SDS와 손잡고 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 스마트항만 전환과 글로벌 물류 혁신에 나섰다.

10일 부산항만공사에 따르면 공사는 이날 사옥에서 삼성SDS와 '디지털·AI 항만, 물류 혁신을 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 송상근 부산항만공사 사장과 이준희 삼성SDS 대표이사 등이 참석했다.

▲부산항만공사와 삼성SDS 관계자들이 10일 부산항만공사 사옥에서 디지털·인공지능(AI) 기반 스마트항만 구현과 물류 혁신을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ부산항만공사

양 기관은 글로벌 물류 분야의 디지털 연계, 스마트항만 인공지능 전환(AX), 기술·업무 정기 교류 등을 중심으로 협력을 확대하기로 했다. 부산항만공사의 항만 운영 전문성과 삼성SDS의 AI·디지털트윈·클라우드 기술력을 결합해 항만 운영의 효율성과 안전성을 높인다는 구상이다.

양측은 앞서 해외 물류사업과 AI 기반시설 분야에서도 협력해 왔다. 지난 5월 독일 뒤셀도르프에서 유럽 진출 기업을 위한 물류 세미나를 공동 개최했으며, 부산항만공사는 삼성SDS 춘천 데이터센터를 방문해 AI 기반시설 운영 사례와 부산항 특화 데이터센터 구축 방향을 살펴봤다.

이번 협약은 기존 글로벌 물류 협력을 항만 운영 전반의 디지털 혁신으로 확대하는 데 의미가 있다. 부산항만공사는 삼성SDS의 물류·IT 역량을 활용해 항만 운영체계 개선과 글로벌 경쟁력 강화 방안을 모색할 계획이다.

다만 구체적인 기술 도입 대상과 사업 일정은 아직 확정되지 않았다. 양 기관은 정기적인 기술·업무 교류를 통해 부산항에 적용할 협력 과제를 구체화해 나갈 방침이다.