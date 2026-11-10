'국내 유일 1등급 서킷' 영암 국제자동차경주장, 긴급 보수 6건인데 예산 집행 6%

국내 유일의 1등급 서킷인 영암의 '국제자동차경주장'에 대한 정밀안전진단에서 '긴급 보수'가 필요한 시설 6건에 대한 예산 집행률은 6%에 불과해 안전사고 우려가 제기됐다.

▲홍기월 전남광주통합특별시의회 문화관광체육위원장이 10일 행정사무감사에서 질의하고 있다.2026.11.10ⓒ전남광주통합특별시의회

홍기월 전남광주통합특별시의회 문화관광체육위원회 위원장(더불어민주당, 동구1)은 10일 열린 행정사무감사에서 "수많은 이용객이 찾는 시설인 만큼 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 국제자동차경주장의 부실한 안전 관리 실태를 강하게 질타했다.

해당 시설은 국내외 모터스포츠 대회 19개가 개최, 연 290일 이상 운영, 방문객 16만명 유치를 목표로 하고 있다.

홍 위원장이 공개한 자료에 따르면 총 56억 원이 투입되는 경주장 시설 안전보강 사업은 당초 2026년 완료 예정이었으나 행정절차 지연으로 2027년 5월로 준공이 미뤄진 상태다.

정밀안전진단 결과 긴급 보수가 필요한 시설이 6건이나 도출됐지만, 현재까지 집행된 예산은 전체 사업비의 6.2%인 3억 4800만 원에 불과하다.

홍 위원장은 "안전보강 공사가 완료되기 전에도 각종 대회가 계속 진행되는 만큼 지금 당장 철저한 시설물 점검과 안전관리를 통해 이용객들이 안심하고 경기장을 찾을 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

이에 최영주 관광국장은 "정기적인 안전점검을 하고 있으며 현재 시설 이용에는 문제가 없다"고 답했다.

홍 위원장은 안전 문제와 더불어 경주장의 미래 비전 부재도 지적했다. 그는 "국제자동차경주장이 단순히 대회를 개최하는 장소가 아니라 통합시를 대표하는 '국제스포츠 관광거점'으로 거듭나야 한다"고 목소리를 높였다.

그는 "경기장을 찾는 선수, 관계자, 관광객들이 대회 관람 후 곧바로 떠나는 '스쳐 가는 관광'에 머물러서는 안 된다"며, "목포·영암·해남의 풍부한 관광자원과 지역 숙박·음식점 등 소상공인과 연계해 방문객들이 지역에 더 오래 머물며 소비할 수 있는 실질적인 방안을 마련해야 한다"고 촉구했다.

홍기월 위원장은 "경주장 활성화가 지역 소상공인의 소득 증대와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 안전 확보라는 기본 위에서 체류형 관광자산으로 육성하는 데 적극 노력해 달라"고 거듭 당부했다.