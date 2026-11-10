강릉시, 오는 12일부터 13일까지 옥계지역 하수관로 연막시험 실시

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 시청 하수도과가 하수처리시설의 효율적인 운영과 하수관로 유지관리를 위해 오는 12일부터 13일까지 옥계면 현내시장길 일원에서 하수관로 연막시험을 실시할 예정이라고 10일 밝혔다.

이번 조사는 옥계면사무소부터 옥계소방서 구간까지 약 1.6km에 걸쳐 맨홀 24개소를 대상으로 진행한다. 오수 맨홀에 연막을 투입해 빗물 유입 여부와 오수·우수 배관의 오접합 여부를 확인하기 위한 것이다.

▲강릉시 하수도과는 하수처리시설의 효율적인 운영과 하수관로 유지관리를 위해 오는 12일부터 13일까지 옥계면 현내시장길 일원에서 하수관로 연막시험을 실시할 예정이다. ⓒ강릉시

조사 시간은 양일 오전 9시부터 11시까지, 오후 2시부터 3시까지다. 시험 중 맨홀이나 주택 내부의 배수구 등에서 흰 연기가 일시적으로 발생할 수 있다. 해당 연기는 인체와 동물에 무해하고 화재 위험은 없지만, 실내로 유입될 경우 문과 창문을 열어 환기해 줄 것을 요청했다.

강릉시는 조사 결과 확인된 공공 하수관로 결함은 보수하고, 사유지 배관의 오접합은 분리하도록 안내할 계획이다.

김재섭 하수도과장은 “주민 여러분께서는 시험 중에 발생하는 흰 연기에 놀라지 마시고, 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.