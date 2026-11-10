강릉시, ‘노인복지시설·장기요양기관 대표자 및 사회복지사 역량강화 교육’ 실시

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 10일 옥계면 한국여성수련원에서 ‘노인복지시설·장기요양기관 대표자 및 사회복지사 역량강화 교육’을 실시했다.

이번 교육은 노인복지시설 및 장기요양기관 대표자와 사회복지사의 직무 전문성을 높이고, 시설 운영 및 사회복지 업무 수행 과정에서 발생하는 스트레스와 업무 소진을 예방하기 위해 마련됐다.

▲강릉시는 10일 옥계면 한국여성수련원에서 ‘노인복지시설·장기요양기관 대표자 및 사회복지사 역량강화 교육’을 실시했다. ⓒ강릉시

특히 교육 대상자인 대표자와 사회복지사들이 업무에서 벗어나 재충전할 수 있도록 스트레스 해소 및 건강관리 프로그램, 체험형 힐링 프로그램을 함께 운영한다. 이를 통해 업무 부담으로 쌓인 심신의 피로를 해소하고, 참여자 간 소통과 교류를 활성화해 상호 이해와 화합을 도모할 예정이다.

김미영 경로장애인과장은 “노인복지시설과 장기요양기관의 안정적인 운영과 양질의 서비스 제공을 위해서는 시설을 이끄는 대표자(시설장)와 현장에서 사회복지 업무를 수행하는 사회복지사의 전문성과 심리적 건강이 중요하다”며, “앞으로도 이들의 직무역량 강화와 심리적·정서적 지원을 위한 다양한 프로그램을 확대해 종사자와 어르신 모두가 행복한 돌봄 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.