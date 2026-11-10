양양군, 오는 14일 제5회 몽돌소리길 걷기 행사 개최

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 오는 14일 오전 10시부터 강현면 설악해변 일원에서 해파랑길 44코스 ‘제5회 몽돌소리길 걷기행사’가 개최된다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 동해안의 아름다운 해안 풍경과 몽돌에 부서지는 경쾌한 파도소리를 즐기며 일상 속 여유와 힐링을 만끽할 수 있도록 마련됐다. 특히 천년고찰 낙산사의 수려한 풍광까지 함께 감상할 수 있어 주민과 관광객들에게 특별한 가을 추억을 선사할 것으로 기대된다.

▲양양군은 오는 14일 오전 10시부터 강현면 설악해변 일원에서 해파랑길 44코스 ‘제5회 몽돌소리길 걷기행사’를 개최된다. ⓒ양양군

걷기 코스는 참가자의 취향과 체력에 따라 선택할 수 있도록 두 가지로 운영된다.

제1코스인 ‘몽돌소리길’은 설악해변을 출발해 정암해변을 거쳐 강현면사무소 앞 공원까지 왕복하는 총 5.4km 구간으로, 약 100분이 소요된다. 해안 산책로를 따라 걸으며 몽돌에 부서지는 청량한 파도소리와 탁 트인 동해바다의 절경을 만끽할 수 있는 것이 특징이다.

제2코스인 ‘꿈이 이루어지는 길’은 설악해변에서 낙산사 일주문을 지나 해수관음상까지 왕복하는 총 4.8km 구간으로, 약 90분이 소요된다. 천년고찰 낙산사의 고즈넉한 정취와 아름다운 자연경관을 함께 느낄 수 있어 색다른 걷기의 즐거움을 선사한다.

행사 참가비는 무료이며, 고고양양 앱을 통해 사전 신청 접수를 받으며, 현장 신청도 가능하다. 완주 참가자에게는 기념품으로 양양찹쌀 또는 우산 중 한 가지를 선택해 증정한다.

이번 행사는 강현면번영회와 강현면이장협의회가 주관하고, 양양군·문화체육관광부·양양군체육회·양양문화재단·낙산사가 후원한다.

양양군 관계자는 “몽돌소리길은 파도가 몽돌에 부딪히며 만들어 내는 독특한 소리와 아름다운 해안 풍경으로 많은 사랑을 받는 힐링 관광명소”라며, “이번 걷기행사를 통해 주민과 관광객들이 가을 바다의 낭만과 낙산사의 정취를 만끽하며 몸과 마음을 재충전하는 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.